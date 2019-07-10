اريانة: تخصبص 1 مليون دينار لتعزيز حضور القطاع الثقافي بالجهة

Mercredi 10 Juillet 2019



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- اعلن وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين، خلال اجتماع المجلس الجهوي للثقافة الخاص بولاية اريانة، الذي عقد الاثنين 8 جويلية، عن تخصيص 1 مليون دينار لتعزيز حضور القطاع الثقافي بالجهة ودعم التظاهرات الفنية والثقافية وللعمل على تحسين مضمونها، بالإضافة إلى الترفيع في عدد العروض الموسيقية المدعومة الموجهة للمهرجانات الصيفية بهدف تعزيز التراكم الايجابي لمستوى العمل الثقافي وإبراز خصوصية الجهة الحضارية والثقافية والتاريخية.كما أعلن الوزير، بالمناسبة، عن انطلاق أشغال صيانة وترميم المعلم التاريخي قصر برج البكوش يوم الاثنين 15 جويلية الجاري بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث، سعيا إلى إعادة إحيائه واستغلاله نظرا لما يزخر به هذا الفضاء من قيمة تاريخية وخصوصية معمارية تناهز الـ 150 سنة من الزمن.وتناول الاجتماع ايضا متابعة سير العمل الثقافي بجهة أريانة وتقييم أبرز المشاريع الثقافية والنظر في سبل الترفيع في مؤشرات التنمية الثقافية.كما اطلع الوزير خلال الجلسة على أبرز ملامح المؤشرات العامة للتنمية الثقافية بأريانة، داعيا إلى ضرورة دعمها وإسنادها وتعزيز العمل الثقافي بمختلف قطاعاته وتوجهاته بالجهة، والتشجيع على المبادرات الفردية والجماعية من خلال تخصيص يوم دراسي للتعريف بأهم آليات الدعم العمومي المتاحة من برامج خصوصية ووطنية وصندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني.من جهته، ثمّن خالد النفزي والي أريانة هذه الجلسة التي قال إنها ستفتح آفاقا جديدة للمشهد الثقافي بالجهة، ودعا إلى ضرورة الاستفادة من الدعم المسند من قبل سلطة الإشراف لتغيير الواقع الثقافي في كثير من الأحياء والمتعمديات ذات الكثافة السكانية اعتمادا على البرامج الخصوصية ومشاريع الثقافة التضامنية والمندمجة للوزارة.