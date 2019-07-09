اسماء فنية لامعة تؤثث مهرجان جربة اوليس الدولي

Mardi 09 Juillet 2019



وات

- يتميز مهرجان جربة "اوليس الدولي" في دورته 42 ببرمجة ثرية ومتنوعة تنطلق يوم 18 جويلية لتتواصل الى يوم 7 أوت المقبل وفق مراد ريحان مدير المهرجان الذي اشار الى ان هذه الدورة الجديدة لهذا المهرجان الذي ادرك سن النضج ووجد طريقا له في الساحة الثقافية بالجزيرة سيسبق منذ 15 جويلية بتنظيم عروض فلكلورية وكرنفال تكون بمثابة عملية ترويجية ودعائية للمهرجان الذي ينطلق رسميا يوم 18 جويلية بعرض "24 عطرا " الذي سيحكي بلوحات راقصة موسيقات عن 24 ولاية فيما سيكون الاختتام بحفل يحييه الفنان صابر الرباعي يوم 7 أوت .وسيثهد ركح مسرح الهواء الطلق بحومة السوق عروضا لمجموعة من الفنانين ومنهم صولكينغ في حفل يوم 25 جويلية والفنانة السورية فايا يونان يوم 29 جويلية والفنان اللبناني وائل جسار يوم 31 جويلية.واختارت هيئة تنظيم المهرجان عروضا فنية اخرى منها العرض الصوفي "المخازنية حضروا " لمحمد علي بن جمعة يوم 22 جويلية وعرض أجراس يوم 20 جويلية وعرض مسرحي للاطفال يوم 26 جويلية "حورية البحر الصغيرة ميار" اضافة الى عروض كوميدية يؤثثها نضال السعدي وبسام الغربي وكريم الحمراوي وجميلة الشيحي.وخصصت هيئة المهرجان لتمويل هذه البرمجة ميزانية لا تتجاوز حجم ميزانية السنة الماضية اذ بقيت في حدود 900 الف دينار متأتية من وزارتي الشؤون الثقافية والسياحة والصناعات التقليدية وولاية مدنين وبلدية حومة السوق الى جانب داعمين خواص في شكل منح مباشرة او تكفل عيني للإيواء بالنزل .وتبقى مساهمة المحيط الاقتصادي ضعيفة في دعم المهرجان ماديا وهو ما ينعكس عبى مستوى تسعيرة التذاكرة التي تبقى الوسيلة الرئيسية للهيئة لتغطية كلفة العروض على خلاف مهرجانات اخرى التي تتمتع بدعم من شركات عمومية كبرى بما يساعدها على تحمل جانب اكبر من كلفة العروض وهو ما يسمح بتخفيض اسعار التذاكر وفق تقدير مراد ريحان الذي دعا أحباء المهرجان الى ان يكونوا اوفياء لهذه التظاهرة بما يؤمن ديمومتها.بر