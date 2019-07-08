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المكي : استقالة زيتون منتظرة فعندما يغيب الانسجام امّا يستقيل المستشار أو يُقال

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
باب نات - قال الاثنين 8 جويلية، القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي إن استقالة لطفي زيتون من منصب المستشار السياسي لزعيم الحركة راشد الغنوشي كانت منتظرة.
و خلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم صرّح المكي بأن الاختلاف في وجهات النظر الذي حصل في المدة الأخيرة حول تغيير رئيس الحكومة يجعل قرار زيتون منتظرا.
وتابع قائلا " المستشار عادة يكون منسجم مع من يستشيره وإذا غاب الانسجام في التوجه العام وحصل اختلاف في وجهات النظر اما


وكان القيادي بحركة النهضة لطفي زيتون، أعلن أنه راسل اليوم الاثنين 8 جويلية 2019، رئيس الحركة راشد الغنوشي لإعلامه بالتخلي رسميا عن صفة المستشار السياسي.
ونشر زيتون هذا الخبر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك .


  
  
     
  
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Nigeria 6 3 2 0 1 0
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Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
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Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
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