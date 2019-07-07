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نجيب الشابي : الإمارات لا تستهدف تونس ،فقط هي تستهدف حركة النهضة

Dimanche 07 Juillet 2019

Dimanche 07 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج "مع سماح مفتاح " على قناة حنبعل قال القيادي في حركة "قادرون" نجيب الشابي بأن الإمارات العربية المتحدة لا تستهدف التجربة التونسية ولا تونس كدولة ،بل هي فقط تستهدف إقليميا حركة الإخوان بما في ذلك حركة النهضة في تونس ،و دعا الشابي إلى تجنب الخلط في هذا الموضوع.





  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 185324

Hassen  ()  |Dimanche 07 Juillet 2019 à 22h 54m |           
El imarat attaque Ennahdha

Et toi, tu attaque Ennahdha, donc tu n'es qu'un pion d'el imarat

Bhim, A9ra3 et Zinbaoui

Daghbaji  (Tunisia)  |Dimanche 07 Juillet 2019 à 22h 24m |           
إذا اعتبرنا أن النهضة والمتعاطفين معها يمثلون 30%
قالامارات تستهدف ثلث الشعب التونسي

Amir1  ()  |Dimanche 07 Juillet 2019 à 22h 17m |           
يا سلام...

Bazdig  (Tunisia)  |Dimanche 07 Juillet 2019 à 22h 08m |           
زمباوي.

Sly  ()  |Dimanche 07 Juillet 2019 à 22h 07m |           
سي نجيب
قداكش بهيم



Special can 201
    17:00: Madagascar - RD Congo (2-2) 4-2 Tab
    20:00: Algérie - Guinée (3-0)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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