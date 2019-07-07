نجيب الشابي : الإمارات لا تستهدف تونس ،فقط هي تستهدف حركة النهضة

Dimanche 07 Juillet 2019



باب نات

خلال حضوره في برنامج "مع سماح مفتاح " على قناة حنبعل قال القيادي في حركة "قادرون" نجيب الشابي بأن الإمارات العربية المتحدة لا تستهدف التجربة التونسية ولا تونس كدولة ،بل هي فقط تستهدف إقليميا حركة الإخوان بما في ذلك حركة النهضة في تونس ،و دعا الشابي إلى تجنب الخلط في هذا الموضوع.