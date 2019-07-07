باجة:افتتاح سوق لتين دجبة ''كرموس" دجبة'' فى انطلاق الدورة الثالثة للمهرجان الذي يحمل اسم هذه الثمرة

Dimanche 07 Juillet 2019



وات

- افتتح الاحد بمنطقة دجبة بتيبار من ولاية باجة سوق للتعريف والترويج "لكرموس دجبة" وذلك فى انطلاق فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الذي يحمل اسم هذه الثمرة والتى تنظمها جمعية مهرجان "كرموس دجبة" من 7 الى 15 جويلية الجاري تحت شعار "تين دجبة تسمية مثبتة الاصل".وبين فوزى الدجبي رئيس هذه الجمعية لمراسلة "وات" انه تم فى نطاق المهرجان تركيز نقطة بيع لتين "البوحولي "من المنتج الى المستهلك بالشركة التعاونية لغلال دجبة مشيرا الى ان "الكرموس" من صنف البوحولي هو الوحيد الموجود حاليا بالاسواق التونسية .ولاحظ ان 80 بالمائة من اشجار التين بدجبة هي من هذا الصنف وان اقتصاد المنطقة يعتمد عليها خاصة انها تعطى صابتين فى شهرين فقط وهما "البيثر" او الغلال الاولي لشجرة التين البوحولي وتين البوحولي فى مرحلة ثانية.وقال نفس المصدر " رغم تهاطل كميات كبيرة من الامطار خلال الموسم الفلاحي الحالي فان صابة التين بدجبة ستكون عادية وتقدر باكثر من ثلاثة الاف طن".وتضم دجبة قرابة 25 صنفا من التين واهمها "البوحولي والوحشي والذقاقلي والخرطومى والزيدى" حيث وجدت هذه الفاكهة المتوسطية التى تحتاج الى كثير من الشمس والماء ارضية ملائمة باجنة دجبة.وقد تحصل تين دجبة على التسمية المثبتة للاصل وحظي بدعم من وزارة الصناعة وسفارة سويسرا بتونس عبر دعم الشركة التعاونية غلال دجبة وتنفيذ مشروع نفاذ تين دجبة للاسواق الداخلية والخارجية مما مكن من تطوير الانشطة المرتبطة بتين دجبة وخاصة التجفيف وصناعة المربي.وتجدر الاشارة الى ان الدورة الثالثة لمهرجان "كرموس دجبة" التى تدور كل فعالياتها بالمنتزه الطبيعي بدجبة تتضمن سهرة اليوم الاحد للفن الشعبي للشاب احمد العرفاوى وعرضا مسرحيا فكاهي "تفريكة" لمنجي بن سعد ولسعد بن عثمان يوم 8 جويلية وعرضا فنىا شعبيا لفوزية الكافية فى سهرة الثلاثاء 9 جويلية.ويقدم الجمعة 12 جويلية عرض للالعاب السحرية العالمية لتختتم الدورة بعرض موسيقي.