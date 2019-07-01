باجة: صاحبة أعلى معدل جهوي في شعبة العلوم التجريبية تحصلت على 20/20 في مادة الفلسفة

Lundi 01 Juillet 2019



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- تحصلت رؤى العبسي من معهد ابن الهيثم بمدينة باجة، على أعلى معدل فى شعبة العلوم التجريبية وهو 17 فاصل 62 من 20 وعلى عدد 20/ 20 في مادة الفلسفة، علما وأنها ثاني تلميذة تتحصل على هذا العدد في مادة الفلسفة، الى جانب التلميذة أميرة النموشي، صاحبة أعلى معدل فى شعبة الآداب بنابل.وتحصّلت شيماء العويشي من معهد ابن الهيثم بمدينة باجة شعبة الرياضيات، على أحسن معدل جهوي بالجهة (17 فاصل 65)، فيما حازت التلميذة ماشاء الله الصمعي من نفس المعهد على أفضل معدل فى شعبة العلوم التقنية.وتحصلت آسيا بن يوسف من معهد عمر القلشاني بالمدينة، على أفضل معدل في شعبة الاقتصاد والتصرف، في حين سجل أعلى معدل جهوي في شعبة علوم الاعلامية (15 فاصل 69 ) التلميذ محمد على الورعي من معهد على البلهوان بنفس المدينة.وفي شعبة الآداب، تحصلت سلسبيل العوادي من معهد أبو القاسم الشابي بمجاز الباب على أحسن معدل جهوي (16 فاصل 56)، وحاز فادي العياري من معهد ابن عاشور بنفزة على أفضل معدل جهوي في شعبة الرياضة (15 فاصل 21 ).وتجدر الإشارة، إلى أن معهد ابن الهيثم بمدينة باجة، تحصل على أعلى نسبة نجاح فى الدورة الرئيسية للبكالوريا بلغت 40 فاصل 62 بالمائة وعلى 03 أفضل معدلات جهوية في الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية، يليه معهد ابن زهر بتستور في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 38 فاصل 67 بالمائة.وبلغت نسبة النّجاح العامة في الدّورة الرئيسية بالجهة 29 فاصل 78 بالمائة، وذلك بنجاح 932 تلميذا وتلميذة من ضمن 3130 أجروا الامتحانات، في المقابل تم تأجيل أكثر من 1000 تلميذ وتلميذة لدورة المراقبة بنسبة تفوق الـ33 بالمائة.شريفة