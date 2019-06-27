''فيتش رايتينغ'' تؤكد الترقيم السيادي لتونس عند ''ب ايجابي'' مع افاق سلبية

Jeudi 27 Juin 2019



وات

- قررت وكالة التصنيف "فيتش رايتينغ"، تأكيد الترقيم السيادي لتونس عند مستوى "ب ايجابي" مع الابقاء على الافاق السلبية لهذا الترقيم، وفق ما أعلنه الخميس، محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي.وفسر العباسي، في مداخلة قدمها في اطار ندوة حول مقاومة التجارة الموازية، "ابقاء الوكالة على الافاق السلبية لترقيم تونس، بالمناخ السياسي السائد في البلاد خلال هذه السنة الانتخابية".واعتبر ان هذا الترقيم يثبت صلابة الاقتصاد التونسي وتناسق السياسة النقدية المعتمدة مشيرا الى انه "رغم ارتفاع معدل التضخم فهو يبقى في مستويات معقولة متوقعا انخفاضه في سنة 2020"