تعيين نبيل القروي رئيسا لحزب ''قلب تونس''

Mardi 25 Juin 2019



أعلن حزب ''قلب تونس'' عن تعيين مالك قناة نسمة نبيل القروي رئيسا له وفتحي الهويدي منسقا عاما وسميرة الشواشي ناطقة رسمية باسمه، وفق ما أوردت صحيفة الشارع المغاربي في عددها اليوم الثلاثاء 25 جوان 2019.هذا وقد أعلن حزب "السلم الإجتماعي التونسي" وبعد تنقيح الفصل الأول من نظامه الأساسي عن تغيير إسمه إلى حزب"قلب تونس" ويحمل شعار رأس أسد.