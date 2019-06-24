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في بيان موجه الى ''الراي العام التونسي والندائيين''... ناجي جلول يعلن استقالته من نداء تونس وفك ارتباطه بها نهائيا

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
وات - -اعلن ناجي جلول عن استقالته بصفة رسمية من قيادة حركة نداء تونس (الامانة العامة ،شق المنستير) وفك ارتباطه بها نهائيا .

واوضح جلول في بيان موجه الى "الراي العام التونسي والندائيين" بخصوص هذه الاستقالة ،انها تاتي في سياق لا علاقة له بتاتا بما يشاع حول الامانة العامة وانه اتخذ هذا القرار منذ مدة ليست بالقصيرة ولكنه اجل امر اعلان الاستقالة لاسباب اخلاقية تتعلق بالظروف التي تمر بها الحركة .


واضاف ناجي جلول في نص استقالته انه فضل التريث ومواصلة القيام بالالتزامات التي حملته اياها قواعد الحركة في انتظار اللحظة المواتية للمغادرة مؤكدا انه لم يدافع يوما عن شخص معين ولكنه دافع عن الحركة وهياكلها.

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام تداولت نهاية الاسبوع المنقضي خبر اقالة ناجي جلول من خطة الامانة العامة لحركة نداء تونس (شق المنستير) وتعويضه بالقيادي علي الحفصي.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184525

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 24 Juin 2019 à 14h 39m |           
السؤال -هل فقد -السينوج -مفعوله السحري للنجاح ؟ أو غفل جلول عن التسلح به في الفترة الأخيرة ؟



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Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
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Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
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Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
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