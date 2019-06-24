نابل: إيقاف 13 شخصا كانوا يعتزمون المشاركة في عمليّة إجتياز الحدود البحرية خلسة

Lundi 24 Juin 2019



باب نات

- مكنت يوم 23 جوان 2019 الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل من احباط عملية اجتياز الحدود البحرية باتجاه القطر الايطالي مستوى سواحل منطقة راس ادار معتمدية الهوارية , والقت القبض على 13 شخصا من أصيلي ولايات تونس وبنعروس ونابل اعمارهم تتراوح بين 19 و41 سنة بعد تعرض مركبهم للغرق وتسرب المياه داخله من بينهم شخصين مفتش عنهما من اجل السرقة وحمل سلاح ابيض دون رخصة أحدهما منظم عملية الاجتياز كما عثر بحوزتهم على مبلغ مالي من العملة الاجنبية قدره 1150 اورو.ووفق بلاغ لوزارة اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة".