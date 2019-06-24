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أكثر من 26 ألف مترشح يشرعون في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
وات - شرع، في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين، 26 ألف و464 تلميذا في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، كما انطلق 326 تلميذا في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان ختم شهادة التعليم الأساسي التقني وذلك ب 232 مركز اختبار موزعة على مختلف أنحاء البلاد.

وتسجل هذه الدورة، حسب ما أفاد به (وات) صباح اليوم مدير عام الامتحانات عمر الولباني، تراجعا بنحو 4 آلاف مترشح على مستوى عدد المترشحين مقارنة بالدورة السابقة التي ترشح لاجتيازها 30 ألفا و553 تلميذا مؤكدا أن الحصول على معدل 15 من 20 يفتح الباب أمام المترشح للتناظر على المقاعد المتاحة هذه السنة وعددها 3125 مقعدا.


وشدد الولباني على أن الحصول على معدل 15 من 20 لايخول للمترشح الإلتحاق آليا بالمعهد النموذجي وإنما طاقة الاستيعاب بالمؤسسة التربوية النموذجية هي التي تحدد فعليا المعدل الأدنى للالتحاق بها على أن لايكون أدنى من ذلك مبرزا في هذا السياق حرص الوزارة على المحافظة على مصداقية المؤسسات التعليمية النموذجية التي تستقبل، حسب قوله، أكفأ وأنجب التلاميذ في المنظومة التربوية، وعلى الشهادة العلمية على حد السواء.
ولفت الولباني إلى إمكانية تخلي نحو 4 آلاف مترشح آخرين أو أكثر كما في كل السنوات الماضية عن اجراء هذا الامتحان نهائيا بالغياب تماما عن اجتيازه فيما تؤثر مجموعة أخرى التغيب عن بعض المواد مفسرا ذلك بغياب الدافعية لدى بعض المترشحين نظرا للطابع الاختياري لهذا الامتحان الوطني خاصة أن التلميذ يكون حاليا على علم بنتيجته السنوية ومتأكدا من ارتقائه إلى السنة الأولى ثانوي معتبرا أن المراهنين الجديين والمصرين على الإلتحاق بالمعاهد النموذجية هم من يجتازونه فعلا.
وسجلت دورة 2019 لامتحان ختم شهادة ختم التعليم الأساسي التقني ارتفاعا في عدد المترشحين مقارنة بدورة 2018 التي ترشح لها 186 مترشحا.
وتم خلال هذا الاختبار اتخاذ جملة من الاجراءات الاستثنائية لفائدة بعض المترشحين تتعلق بإضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار ( 7 حالات) وتضخيم الخط ( 4 حالات).


  
  
     
  
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    18:00 : Tunisie - Angola
    21:00 : Mali - Mauritanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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