إصابة رئيس فرقة الديوانة في الرقاب لكسر في الجمجمة بعد الإعتداء عليه

Vendredi 21 Juin 2019







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أكد الناطق باسم الإدارة العامة للديوانة العميد هيثم زناد لاذاعة موزاييك، تعرض رئيس الفرقة الديوانية بالرقاب أمس إلى إرتجاج في المخ وكسر في الجمجمة في اعتداء نفذه مهربون بعد حجز بضاعتهم المهربة من الجزائر.وإعتبر زناد أن الإعتداء الذي جدّ أمس يعدّ سابقة خطيرة، داعيا مجلس نواب الشعب الى التسريع في سن قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين لوضع حد لمثل هذه التجاوزات.