وزارة الصحة: جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية قابس

Jeudi 20 Juin 2019



باب نات

✓ إعادة تصنيف المستشفى الجهوي بقابس من صنف"ب" إلى صنف "أ" في إطار برنامج دعم طب الاختصاص .✓ التسريع في نسق إنجاز المشاريع المبرمجة بالمستشفى الجهوي بقابس وبرمجة جلسة عمل مع الشركة المتعهدة بها بحضور المتدخلين الجهويين، تخصص لفض الإشكاليات العالقة.✓ التسريع بإحداث المركز الجهوي للعلاج بالأشعة بالمستشفى الجهوي بقابس.✓ التسريع باستكمال أشغال قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بقابس على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر اوت 2019.✓ استكمال أشغال تركيز المحول و المولد الكهربائي بالمستشفى الجهوي بقابس قبل موفى أوت 2019.✓ استكمال تجديد شبكة الماء البارد و الساخن بالمستشفى المحلي بالحامة قبل موفى أوت 2019.✓ التسريع في الإجراءات الخاصة بمشروعي تهيئة وتـوسعة قسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوي بقابس بكلفة (1 م.د) و وحدة الإستعجالي بغنوش بكلفة (800 ألف .د).✓ إدراج مشروعي إحداث مركز تصفية الدم و تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بوذرف بميزانية 2020.✓ تركيز آلة أشعة بالمستشفى المحلي بالحامة قبل موفى جويلية 2019.✓ إقتناء آلة Amplificateur de brillance لفائدة المستشفى المحلي بالحامة قبل موفى 2019.✓ تدعيم الجهة الصحية بقابس بالتجهيزات التالية قبل موفى سنة 2019:- 06 سيارات إسعاف صنف "ب" و 01 سيارة إسعاف صنف "أ" و 03 سيارات إسعاف رباعية الدفع و 06 سيارات مصلحة.- آلة Colonoscopie .- آلة Mammographie .- تدعيم الخط الأول بالتجهيزات الخاصة بالعيادات الخارجية و أقسام الإستعجالي و وحدات التوليد و المخابر الطبية و مخبرProthèse dentaire✓ تدعيم الجهة بـ (05) كراسي أسنان خلال سنة 2020.✓ إعطاء الأولوية للجهة الصحية بقابس في إطار الخدمة المدنية لأطباء الاختصاص بالنسبة لإختصاصي التخدير والإنعاش و الأشعة.✓ إضفاء الصبغة الجامعية على (03) أقسام إستشفائية بالمستشفى الجهوي بقابس : قسم الأمراض الصدرية، قسم الأعصاب و قسم الطب الفيزيائي والوظيفي.✓ تدعيم المستشفى الجهوي و المستشفيات المحلية ومراكز الصحة الأساسية بالجهة الصحية بقابس بالموارد البشرية.