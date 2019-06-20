وزارة الصحة: جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية قابس

Jeudi 20 Juin 2019
باب نات - أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية قابس المنعقد بمقر وزارة الصحة يوم الخميس 20 جوان 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية :
✓ إعادة تصنيف المستشفى الجهوي بقابس من صنف"ب" إلى صنف "أ" في إطار برنامج دعم طب الاختصاص .
✓ التسريع في نسق إنجاز المشاريع المبرمجة بالمستشفى الجهوي بقابس وبرمجة جلسة عمل مع الشركة المتعهدة بها بحضور المتدخلين الجهويين، تخصص لفض الإشكاليات العالقة.
✓ التسريع بإحداث المركز الجهوي للعلاج بالأشعة بالمستشفى الجهوي بقابس.
✓ التسريع باستكمال أشغال قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بقابس على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر اوت 2019.
✓ استكمال أشغال تركيز المحول و المولد الكهربائي بالمستشفى الجهوي بقابس قبل موفى أوت 2019.
✓ استكمال تجديد شبكة الماء البارد و الساخن بالمستشفى المحلي بالحامة قبل موفى أوت 2019.
✓ التسريع في الإجراءات الخاصة بمشروعي تهيئة وتـوسعة قسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوي بقابس بكلفة (1 م.د) و وحدة الإستعجالي بغنوش بكلفة (800 ألف .د).
✓ إدراج مشروعي إحداث مركز تصفية الدم و تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بوذرف بميزانية 2020.
✓ تركيز آلة أشعة بالمستشفى المحلي بالحامة قبل موفى جويلية 2019.
✓ إقتناء آلة Amplificateur de brillance لفائدة المستشفى المحلي بالحامة قبل موفى 2019.
✓ تدعيم الجهة الصحية بقابس بالتجهيزات التالية قبل موفى سنة 2019:
- 06 سيارات إسعاف صنف "ب" و 01 سيارة إسعاف صنف "أ" و 03 سيارات إسعاف رباعية الدفع و 06 سيارات مصلحة.
- آلة Colonoscopie .
- آلة Mammographie .
- تدعيم الخط الأول بالتجهيزات الخاصة بالعيادات الخارجية و أقسام الإستعجالي و وحدات التوليد و المخابر الطبية و مخبرProthèse dentaire
✓ تدعيم الجهة بـ (05) كراسي أسنان خلال سنة 2020.
✓ إعطاء الأولوية للجهة الصحية بقابس في إطار الخدمة المدنية لأطباء الاختصاص بالنسبة لإختصاصي التخدير والإنعاش و الأشعة.
✓ إضفاء الصبغة الجامعية على (03) أقسام إستشفائية بالمستشفى الجهوي بقابس : قسم الأمراض الصدرية، قسم الأعصاب و قسم الطب الفيزيائي والوظيفي.
✓ تدعيم المستشفى الجهوي و المستشفيات المحلية ومراكز الصحة الأساسية بالجهة الصحية بقابس بالموارد البشرية.
✓ إعادة تصنيف المستشفى الجهوي بقابس من صنف"ب" إلى صنف "أ" في إطار برنامج دعم طب الاختصاص .
✓ التسريع في نسق إنجاز المشاريع المبرمجة بالمستشفى الجهوي بقابس وبرمجة جلسة عمل مع الشركة المتعهدة بها بحضور المتدخلين الجهويين، تخصص لفض الإشكاليات العالقة.
✓ التسريع بإحداث المركز الجهوي للعلاج بالأشعة بالمستشفى الجهوي بقابس.
✓ التسريع باستكمال أشغال قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بقابس على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر اوت 2019.
✓ استكمال أشغال تركيز المحول و المولد الكهربائي بالمستشفى الجهوي بقابس قبل موفى أوت 2019.
✓ استكمال تجديد شبكة الماء البارد و الساخن بالمستشفى المحلي بالحامة قبل موفى أوت 2019.
✓ التسريع في الإجراءات الخاصة بمشروعي تهيئة وتـوسعة قسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوي بقابس بكلفة (1 م.د) و وحدة الإستعجالي بغنوش بكلفة (800 ألف .د).
✓ إدراج مشروعي إحداث مركز تصفية الدم و تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بوذرف بميزانية 2020.
✓ تركيز آلة أشعة بالمستشفى المحلي بالحامة قبل موفى جويلية 2019.
✓ إقتناء آلة Amplificateur de brillance لفائدة المستشفى المحلي بالحامة قبل موفى 2019.
✓ تدعيم الجهة الصحية بقابس بالتجهيزات التالية قبل موفى سنة 2019:
- 06 سيارات إسعاف صنف "ب" و 01 سيارة إسعاف صنف "أ" و 03 سيارات إسعاف رباعية الدفع و 06 سيارات مصلحة.
- آلة Colonoscopie .
- آلة Mammographie .
- تدعيم الخط الأول بالتجهيزات الخاصة بالعيادات الخارجية و أقسام الإستعجالي و وحدات التوليد و المخابر الطبية و مخبرProthèse dentaire
✓ تدعيم الجهة بـ (05) كراسي أسنان خلال سنة 2020.
✓ إعطاء الأولوية للجهة الصحية بقابس في إطار الخدمة المدنية لأطباء الاختصاص بالنسبة لإختصاصي التخدير والإنعاش و الأشعة.
✓ إضفاء الصبغة الجامعية على (03) أقسام إستشفائية بالمستشفى الجهوي بقابس : قسم الأمراض الصدرية، قسم الأعصاب و قسم الطب الفيزيائي والوظيفي.
✓ تدعيم المستشفى الجهوي و المستشفيات المحلية ومراكز الصحة الأساسية بالجهة الصحية بقابس بالموارد البشرية.
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Par:RESA67 (France )
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