قفصة: دخول رئيس بلدية سيدي بوبكر في اعتصام مفتوح صحبة عدد من الأهالي احتجاجا على تردي الخدمات الصحية

Mercredi 19 Juin 2019



وات

- دخل رئيس بلدية سيدي بوبكر بولاية قفصة منذ يوم أمس الثلاثاء في اعتصام مفتوح بمقر الوحدة الصحية بالمنطقة صحبة عدد من الاهالي، احتجاجا على تردي الوضع الصحي وللمطالبة بتوفير التجهيزات والآلات الصحية الضرورية .وقال رئيس بلدية سيدي بوبكر نجيب زنايدية ان دخوله في اعتصام مفتوح بمقر الوحدة الصحية جاء احتجاجا على تردي الخدمات الصحية في ظل غياب التجهيزات اللازمة وعدم توفير الأدوية وقلة الإطار الطبي وشبه الطبي، ودعا السلط الجهوية الى ضرورة توفير سيارة إسعاف وتحويل صيغة الوحدة الصحية إلى مستشفى محلي وتعزيزه بالاطار الطبي وشبه الطبي وتوفير الأدوية.وأشار رئيس بلدية سيدي بوبكر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، إلى انه في صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية خاصة وانه تم اعلام السلط الجهوية بالوضع من خلال عقد جلسات في الموضوع، لم يقع تفعيل ما تمخض عنها إلى حد الآن.من جانب آخر، صرح المدير الجهوي للصحة سالم ناصري انه سيتحول اليوم الأربعاء إلى معتمدية سيدي بوبكر لعقد جلسة مع المحتجين والاستماع إلى مطالبهم واتخاذ الاجراءات اللازمة خاصة وان الإدارة الجهوية للصحة لم تتلق اية مطالب مكتوبة ورسمية من قبلهم، وفق قوله.واكد في سياق آخر، انه تمت برمجة تزويد الوحدة الصحية بسيدي بوبكر بسيارة إسعاف ثانية وسيقع تسليمها خلال نهاية 2019.