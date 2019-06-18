ازالة 45 بيتا صيفيا عشوائيا وغلق 3 ممرات فوضوية بشاطئ رأس إنجلة من ولاية بنزرت

Mardi 18 Juin 2019



وات

- قامت الهياكل الرقابية المشتركة بولاية بنزرت اليوم الثلاثاء، خلال حملة جهوية موسعة بكامل الشريط الساحلي لشاطئ رأس إنجلة من معتمدية بنزرت الشمالية بإزالة 45 بيتا صيفيا فوضويا وغلق 3 ممرات عشوائية بالمكان، وفق ما أفاد به مصدر جهوي مسؤول مراسل /وات/ بالجهة.وأوضح المصدر ذاته أن الحملة التي شاركت فيها مختلف مكونات الجهاز الرقابي من سلط جهوية ومحلية ووكالة تهيئة الشريط الساحلي والحرس البحري، والتي تتنزل في إطار تنفيذ توصيات والي الجهة الذي عاين خلال زيارة غير معلنة الأحد الماضي جملة الخروقات بالموقع، توجهت اليوم لشاطئ رأس إنجلة وعاينت تعمد البعض إقامة بيوت صيفية دون وجه حق قانوني والإعتداء على الملكين العموميين البحري والغابي وفتح ممرات نحو الشاطئ وغيرها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون.وأضاف المتحدث أنه بالتوازي مع حملة الإزالة والغلق تم تنظيم محيط المكان وتنفيذ حملة غربلة للرمال وترك ممرين للمصطافين ومواقع عمومية منظمة للسباحة وأيضا التنبيه على المخالفين وإلزامهم وفق الإجراءات القانونية بعدم العود لافتا إلى أن الجهاز الرقابي سيتوجه قريبا لأكثر من موقع لتنظيمه حتى لا تتحول الشواطئ العمومية لشواطئ شبه خاصة مثلما حدث المواسم الماضية في أكثر من شاطئ بالجهة وأشهرها غار الملح وغيره.