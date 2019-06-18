توصيات الملتقى المهني حول استخدامات الفيديو في وكالات الأنباء، تؤكد ضرورة تعميم استخدام صحافة الموبايل ومختلف الوسائط المتعددة بها

Mardi 18 Juin 2019



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- أوصى المشاركون في أشغال الملتقى المهني حول " استخدامات الفيديو في وكالات الأنباء : مقاربات متوسطية مقارنة "، بضرورة دعم استخدام " صحافة الموبايل " بغرف الأخبار باعتبار دورها الكبير في تنويع المحتوى وزيادة نسق الانتاج وإيلاء استعمال الفيديو الأهمية المستحقة نظرا لدوره الهام في إعادة تشكيل أولويات العمل الصحفي داخل الوكالات، وتنويع قائمة وسائطها الإعلامية المعتمدة وموادها الإخبارية المتوفرة.ودعت التوصيات المنبثقة عن الملتقى الذي نظمته على مدى يومين وكالة تونس افريقيا للانباء بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بتونس ورابطة وكالات ابناء البحر الابيض المتوسط إلى ضرورة تنويع التكنولوجيات المستعملة إضافة إلى الهاتف الجوال من كاميرات ولاقطات وتقنيات مونتاج لانتاج محتوى رقمي جيد وذو قيمة مضافة عالية.وتم التأكيد على ضرورة دعم جهود التكوين والتأهيل لتحسين قدرات العاملين في الوكالات، وإكسابهم مهارات استعمال وسائل الإعلام الحديثة وتقنياته ضمن استراتجية محكمة للاستثمار في الموارد البشرية، وتطويع المتوفرة منها لرهانات وتحديات المشهد الرقمي التفاعلي.وأوصى الحاضرون بضرورة ضبط خطة تسويق لخدمة " الفيديو" الجديدة بعد تحديد النموذج الاقتصادي الملائم، ودراسة قاعدة مستخدمي الهواتف الذكية حسب خاصيات المنوال المجتمعي لكل بلد، والامكانيات البشرية والمادية المتوفرة لكل وكالة فضلا عن العمل على استنباط الأشكال المختلفة لإنتاج الفيديو، بهدف تشكيل أساسيات خيارات العمل المنتج من الوكالات التي يكمن دورها أساسا في اكمال مهمات باقي وسائل الاعلام وخاصة المرئية مع المحافظة على وزنها الإعلامي كأكبر وسيلة تأثيرا وفعالية وانتشارا وخطها التحريري الاكثر مصداقية.ودعا الأمين العام لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط جورج بانتايكس إلى ضرورة وضع برنامج تعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين مؤسسة وكالة فرانس براس ووكالة تونس افريقيا للأنباء مع العمل على الاستثمار في الطاقات الشابة القادرة على الإبداع والابتكار في تكنولوجيات صناعة المحتوى.وتم خلال الملتقى استعراض تجارب مختلف وكالات الانباء المتوسطية في استعمال تقنية "الفيديو" ومختلف وسائل العمل الحديثة، وابراز مدى نجاحها في تأهيل الموارد البشرية في ظل التقنيات وتحديات الإعلام الرقمي ومتعدد الوسائط المسيطر على المشهد الاعلامي الجديد.وأكدت مداخلات ممثلي الوكالات المشاركة على ضرورة تعميم تجربة انتاج الفيديو وإنشاء وحدة إنتاج سمعي بصري على اعتبار القيمة المضافة التي توفرها لعمل الوكالات الإخبارية ودور هذه المادة الإعلامية المنشودة في تعزيز مكانة وحضور وكالات الأنباء في محيطها كمصدر رئيسي لإعلام محترف تحول من إعلام تقليدي إلى إعلام متعدد الوسائط يساهم في فرض مواده الخبرية وأنماطه الصحفية المتنوعة على المشهد.كما أكدت المداخلات أن الإقلاع نحو مسار مزيد الاحتراف والمثالية والعالمية لا يكون إلا بالتشجيع على اعتماد مختلف تكنولوجيات صناعة المحتوى واستنباط محتويات مجدّدة قادرة على نفاذ المواد الإخبارية للوكالات وإشباعها حاجات المتلقي بمضامين إعلامية تفاعلية دون فقدان خطها التحريري القائم على الأخبار وفقا للضوابط المهنية والمصداقية.يذكر ان الملتقى الذي افتتح أمس الاثنين بإشراف الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء والأمين العام لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، والممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور، يأتي في اطار استعدادات وكالة تونس إفريقيا للأنباء لبعث وحدة إنتاج فيديو في الأسابيع المقبلة في إطار مشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج دعم وسائل الإعلام التونسي.