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نبيل القروي : شبّهت نفسي بالأم تيريزا لأني قمت بتوفير العلاج ل15 الف شخص في 3 أيام ،ولا تجوز مقارنتي ببيرلسكوني

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - في حوار له مع إذاعة europe 1 الفرنسية و الذي نشر على موقعها تحت عنوان
Présidentielle en Tunisie : le candidat Nabil Karoui dénonce "une tentative de coup d'État" contre lui

،ندّد رجل الأعمال و صاحب قناة نسمة و المترشح للإنتخابات الرئاسية نبيل القروي بموقف الحكومة و سعيها إلى تفصيل قانون على مقاسه و ذلك حسب تعبيره الغاية منه إقصاؤه من الترشح للإستحقاقات الإنتخابية ،كما اعتبر القروي أنه "ضد النظام " و يتعرض لمحاولة إنقلاب سياسي و أخلاقي من قبل الطبقة الحاكمة التي أحست بخطر الهزيمة الإنتخابية .
كما رفض القروي لقب "بيرلسكوني تونس " معتبرا أن المقارنة لا تجوز بينهما .


و عن تشبيهه لنفسه بالأم تيريزا و لولا دا سيلفا البرازيلي و الكوميدي الفرنسي كوليش ،قال باعث قناة نسمة بأن نشاطه الإجتماعي هو من فرض هئه التشبيهات ،فهو يرى في نفسه قريبا من الأم تيريزا حيث يقول القروي " لقد قمت بتوفير العلاج ل15 الف شخص في ظرف 3 أيام في مناطق مختلفة من الأرياف التونسية .
و أردف القروي بأنه ليس بالشخصية السياسية الشعبوية و ذلك لأنه لم يقدم إلى اليوم برنامجا سياسيا حتى يوصم بهذا الوصف ،معتبرا أنه شخصية "شعبية " و هو ما أكدته إستطلاعات الرأي الأخيرة .

  
  
     
  
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