بنزرت: افتتاح الدائرة البلدية بالخيتمين من معتمدية العالية

Lundi 10 Juin 2019



وات

- في إطار مزيد تفعيل برامج وخدمات العمل البلدي بالجهة تعززت، اليوم الاثنين، منظومة العمل البلدي بولاية بنزرت بافتتاح الدائرة البلدية الجديدة بالخيتمين من معتمدية العالية، وذلك في موكب أشرف على فعالياته والي بنزرت، محمد قويدر.وأكد الوالي، بالمناسبة، حرص السلطات الجهوية والمحلية الدائم على انجاح منظومة الحكم والعمل البلديين، ولاسيما في ما يتعلق بمختلف مشاريع القرب، على غرار توفير المقر الجديد الذي وهبه المجلس الجهوي للبلدية التي تولت بدورها تجهيزه، وغيرها من المبادرات الايجابية في هذا الشأن والتي شملت البلديات الـ17بالجهة، على حدّ قوله.يشار إلى ان مقر الدائرة البلدية بالخيتمين هو الاول من نوعه جهويا عقب الانتخابات البلدية، حيث تولت مصالح الولاية عن طريق مجلسها الجهوي وبالتنسيق مع السلطات المحلية والنيابات الخصوصية قبل الانتخابات فتح اكثر من دائرة بلدية جديدة بوادي الرومين، والعزيب، ولواته والزواوين وغيرها في اطار السعي لتيسير الخدمات المسداة للمواطنين.هذا وانتظم موكب الافتتاح بحضور الكاتب العام للولاية، حمادي بن عمر، ومعتمد العالية، غسان بواب، والادارة والمجلس البلديين بالعالية برئاسة حمادي بن سالم، الى جانب ثلة من المكونات الرسمية والمجتمعية وعموم الاهالي والمتساكنين.