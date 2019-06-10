باجة: غدا انطلاق موسم حصاد الحبوب بجنوب الولاية وتوقع صابة قياسية

Lundi 10 Juin 2019



وات

- اتفقت الأطراف المشاركة فى جلسة الاعداد لموسم الحصاد بباجة، المنعقدة اليوم الاثنين، بمقر الولاية على الانطلاق فى موسم حصاد الحبوب غدا الثلاثاء 11 جوان الجاري، بمعتمديات جنوب الولاية (قبلاط ومجاز الباب وتستور وتبرسق) ويوم 15 جوان بمعتمديات باجة الشمالية وباجة الجنوبية ونفزة وعمدون وتيبار.ويرجح أن تكون صابة الحبوب، وفق المكلّف بالانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة، مجيد أولاد صغير، استثنائيّة حيث يتوقع أن يتم تجميع 3 فاصل 8 مليون قنطار من 138 ألف هكتار مزروعة حبوبا، معلنا أنّه سيتم انطلاقا من يوم، غد الثلاثاء، فتح مراكز تجميع الحبوب لقبول الصابة.ودعا في هذا السّياق، الفلاحين إلى عدم الاسراع فى حصاد المزارع التى بها نسبة رطوبة عالية حتى لا تكون الحبوب معرضة للتسوس، مبينا أن نسبة الرطوبة فى حبات القمح هي المقياس العلمي الصحيح لقرار حصاد الحبوب.من جانبها، دعت مصالح الحماية المدنية إلى القضاء على المصبات العشوائية التى من شأنها أن تتسبب فى حرائق بمزارع الحبوب والاسراع فى تزويد نقاط المياه بالكميات المطلوبة وإصلاح عدد منها حماية لصابة الحبوب، فى حين دعت مصالح الحرس الوطنى إلى الاسراع فى مسح المسالك الفلاحية حتى تتمكن من القيام بدورها فى المراقبة بسهولة.وأعلن والي باجة، سليم التيساوي، عن تجنيد عدد من الماسحات الاضافية لاعداد المسالك الفلاحية، داعيا كل الاطراف الى القيام بمجهودات اضافية لتأمين صابة الحبوب من كافة المخاطرن.ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، شكري الدجبي، من جانبه، الفلاحين الى اتخاذ كل الاجراءات الملائمة للوقاية من الحرائق والى الاسراع فى قبول الصابة.