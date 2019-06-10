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نبيل القروي : أنا ''الأم تيريزا '' في نسختها التونسية، و سأكون رئيسا عادلا مثل ''لولا دا سيلفا'' البرازيلي

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع مجلة لوبوان الفرنسية مقالا تحت عنوان
Tunisie : Nabil Karoui, un nabab qui dérange

تحدث عن نبيل القروي صاحب قناة نسمة و مرشح الرئاسية الذي تصدر نوايا التصويت في آخر إستطلاعات الرأي
و تضمن المقال تصريحا للقروي أدلى به من مكتبه لمراسل المجلة المذكورة في تونس بنوا دالما .


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و أعتبر القروي ،أنه يسعى عبر برنامجه السياسي إلى الحد من التفاوت الأقاليمي في تونس بين الساحل و المناطق الداخلية المهمّشة ،مشبها نفسه بالأم تيريزا (الأم تيريزا هي مُؤَسسة جماعة الإرساليات الخيرية لمساعدة الفقراء. تُعَد واحدة من أعظم الشخصيات الإنسانية في القرن العشرين، وتم منحها لقب تيريزا قديسة كلكتا في عام 2016 ,) حيث ادعى أنه يوفر الصحة المجانية للمواطنين عبر مستشفيات متنقلة تجوب البلاد ،كما قام بتأسيس منظمة خيرية شبيهة بجمعية إيموس (جمعية خيرية عالمية مقرّها باريس) تقوم بقبول التبرعات و تقديم الإعانات للمحتاجين ووجبات الطعام ،و أضاف القروي بأنه سيكون رئيسا مثلما كان لولا دا سيلفا ( رئيس برازيلي سابق عرف بإصلاحاته الإجتماعية و أودع السجن بسبب تهم فساد مالي أثناء فترة حكمه) .

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 183676

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 10 Juin 2019 à 14h 57m |           
فهمتشي حاجة ؟



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