نبيل القروي : أنا ''الأم تيريزا '' في نسختها التونسية، و سأكون رئيسا عادلا مثل ''لولا دا سيلفا'' البرازيلي

Lundi 10 Juin 2019



باب نات

Tunisie : Nabil Karoui, un nabab qui dérange

- طارق عمراني - نشر موقع مجلة لوبوان الفرنسية مقالا تحت عنوانتحدث عن نبيل القروي صاحب قناة نسمة و مرشح الرئاسية الذي تصدر نوايا التصويت في آخر إستطلاعات الرأيو تضمن المقال تصريحا للقروي أدلى به من مكتبه لمراسل المجلة المذكورة في تونس بنوا دالما .و أعتبر القروي ،أنه يسعى عبر برنامجه السياسي إلى الحد من التفاوت الأقاليمي في تونس بين الساحل و المناطق الداخلية المهمّشة ،مشبها نفسه بالأم تيريزا (الأم تيريزا هي مُؤَسسة جماعة الإرساليات الخيرية لمساعدة الفقراء. تُعَد واحدة من أعظم الشخصيات الإنسانية في القرن العشرين، وتم منحها لقب تيريزا قديسة كلكتا في عام 2016 ,) حيث ادعى أنه يوفر الصحة المجانية للمواطنين عبر مستشفيات متنقلة تجوب البلاد ،كما قام بتأسيس منظمة خيرية شبيهة بجمعية إيموس (جمعية خيرية عالمية مقرّها باريس) تقوم بقبول التبرعات و تقديم الإعانات للمحتاجين ووجبات الطعام ،و أضاف القروي بأنه سيكون رئيسا مثلما كان لولا دا سيلفا ( رئيس برازيلي سابق عرف بإصلاحاته الإجتماعية و أودع السجن بسبب تهم فساد مالي أثناء فترة حكمه) .