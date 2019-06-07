القصرين : إنطلاق عملية قبول الترشحات للإنتخابات البلدية الجزئية لبلدية العيون

Vendredi 07 Juin 2019
وات - إنطلقت، صباح اليوم الجمعة، عمليّة قبول الترشحات للإنتخابات البلدية الجزئية لبلدية العيون من ولاية القصرين، وتتواصل إلى غاية الـ13 من الشهر الحالي، وفق ما أكده المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للإنتخابات، عادل قسومي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.
وأشار قسومي، إلى أنه لم يتقدم، إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال (16:00) أي مترشح .
وبيّن في سياق متصل، أن الهيئة الفرعية للإنتخابات بالجهة، وضعت على وقعها الإلكتروني ومكتب التسجيل القار ببلدية العيون، جملة النصوص القانونية المطبقة في الغرض ودليل الترشح لهذه الإنتخابات، علاوة على الوثائق اللازمة لمطلب الترشح، والمتمثلة في إستمارة الترشح وشهادة في إبراء الذمة والتصريح السنوي لسنة 2018 ، مع وضع قائمة الناخبين على ذمة العموم للإطلاع عليها والتثبت من أسمائه .
جدير بالذكر أن المجلس البلدي بالعيون تم حله للمرة الثانية على التوالي إثر تقديم عشرة من أعضائة من جملة 18 عضوا إستقالتهم الجماعية إلى والي الجهة بتاريخ 3 ماي 2019 .
ويشار إلى أنه تم في 3 جويلية 2018 ، إنتخاب رئيس القائمة المستقلة "صوت الحق"، عثمان كرتلي، رئيسا للمجلس البلدي بالعيون، بعد تحصله على 14 صوتا.
ويضم المجلس البلدي بالعيون، 18 مقعدا توزعت خلال الإنتخابات البلدية الفارطة بين القائمة المستقلة " الأفق" بمقعد واحد، وقائمة حركة النهضة بمقعد، والقائمة المستقلة " صوت الحق" بـ5 مقاعد، والقائمة المستقلة "التوافق" بمقعدين (02) وقائمة "المستقبل" بـ3 مقاعد، وقائمة حركة نداء تونس بـ3 مقاعد، وقائمة الجبهة الشعبية بـ2 مقاعد، وقائمة التيار الديمقراطي بمقعد وحيد.
وأشار قسومي، إلى أنه لم يتقدم، إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال (16:00) أي مترشح .
وبيّن في سياق متصل، أن الهيئة الفرعية للإنتخابات بالجهة، وضعت على وقعها الإلكتروني ومكتب التسجيل القار ببلدية العيون، جملة النصوص القانونية المطبقة في الغرض ودليل الترشح لهذه الإنتخابات، علاوة على الوثائق اللازمة لمطلب الترشح، والمتمثلة في إستمارة الترشح وشهادة في إبراء الذمة والتصريح السنوي لسنة 2018 ، مع وضع قائمة الناخبين على ذمة العموم للإطلاع عليها والتثبت من أسمائه .
جدير بالذكر أن المجلس البلدي بالعيون تم حله للمرة الثانية على التوالي إثر تقديم عشرة من أعضائة من جملة 18 عضوا إستقالتهم الجماعية إلى والي الجهة بتاريخ 3 ماي 2019 .
ويشار إلى أنه تم في 3 جويلية 2018 ، إنتخاب رئيس القائمة المستقلة "صوت الحق"، عثمان كرتلي، رئيسا للمجلس البلدي بالعيون، بعد تحصله على 14 صوتا.
ويضم المجلس البلدي بالعيون، 18 مقعدا توزعت خلال الإنتخابات البلدية الفارطة بين القائمة المستقلة " الأفق" بمقعد واحد، وقائمة حركة النهضة بمقعد، والقائمة المستقلة " صوت الحق" بـ5 مقاعد، والقائمة المستقلة "التوافق" بمقعدين (02) وقائمة "المستقبل" بـ3 مقاعد، وقائمة حركة نداء تونس بـ3 مقاعد، وقائمة الجبهة الشعبية بـ2 مقاعد، وقائمة التيار الديمقراطي بمقعد وحيد.
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Par:karimyousef (France )
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