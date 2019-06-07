جلسـة عامة يومـي11 و12 جوان للنظر في عدد من الاتفاقيات وقانون هيئة التنمية المستدامة

Vendredi 07 Juin 2019
وات - يعقد مجلس النواب الشعب جلسـة عامة يومـي الثـلاثاء والاربعاء 11 و12 جوان 2019 مخصصة للنظر في عدد من القوانين الاقتصادية والاتفاقيات .
ويتضمن جدول الأعمال المصادقة على :
1) مشروع قانـون أسـاسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.عدد 5/2019
2) مشـروع قانون يتعلـق بالموافقـة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسيـة والبنك الأوروبي لإعادة الإعماروالتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولويـــة عدد سكانها أقل من 10 الاف ساكن.عدد 20/2019.
3) مشــروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمـان المبرم بتاريخ 8 جـانفـي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسط 1 )عدد 21/2019.
4) مواصلة النظـر في مشــروع قانون أسـاسي يتعلق بهيئـة التنميـة المستدامة وحقـوق الأجيـال القادمة عدد 69/2018.
يذكر ان مجلس النواب برمج اسبوع الجهات خلال الفترة من 3 الى 9 جوان وذلك حسب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .
ويتضمن جدول الأعمال المصادقة على :
1) مشروع قانـون أسـاسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.عدد 5/2019
2) مشـروع قانون يتعلـق بالموافقـة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسيـة والبنك الأوروبي لإعادة الإعماروالتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولويـــة عدد سكانها أقل من 10 الاف ساكن.عدد 20/2019.
3) مشــروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمـان المبرم بتاريخ 8 جـانفـي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسط 1 )عدد 21/2019.
4) مواصلة النظـر في مشــروع قانون أسـاسي يتعلق بهيئـة التنميـة المستدامة وحقـوق الأجيـال القادمة عدد 69/2018.
يذكر ان مجلس النواب برمج اسبوع الجهات خلال الفترة من 3 الى 9 جوان وذلك حسب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .
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