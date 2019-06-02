اتطلاق تنفيذ 7 مشاريع طرقية بداية النصف الثاني من 2019 بكلفة 688،7 مليون دينار

Dimanche 02 Juin 2019



وات

- تستعد وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بداية من السداسي الثاني من 2019 تنفيذ 7 مشاريع في مجال البنية التحتية الطرقية بكلفة تناهز 7ر688 مليون دينار.وتتمثل هذه المشاريع في بناء منشأة فنية على الطريق الجهوية رقم 128 بقربص بولاية نابل على طول 5ر1 كلم بقيمة وستنطلق الاشغال في شهر جوان الحالي بقيمة 2ر86 مليون دينار.كما تنطلق، خلال جوان 2019، عملية مضاعفة الطريق الجهوية، رقم 117، بين جرجيس وجربة (الطريق الرومانية) بولاية مدنين على طول 5ر7 كلم. وتصل كلفة انجاز هذه الطريق إلى 1ر48 م د.ويتم بداية، من جوان 2019، إنجاز 4 محوّلات على الطريق الحزامية كلم 4 بولاية صفاقس (الحصة الثانية) بقيمة 4ر67 م د إلى جانب الشروع إنطلاقا من سبتمبر 2019 في انجاز القسط الثاني من مشروع تهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس (من شارع محمد الهادي خفشة الى الطريق الوطنية رقم 1 بطينة) على امتداد 28 كلم وبكلفة 70 م د.وستشرع وزارة التجهيز، أيضا، بداية من أكتوبر 2019 في توسعة المخرج الجنوبي للعاصمة الى 4 ممرات (يتكون المشروع من 05 أقساط) على طول 9 كلم بقيمة 216 م د.وتشمل مشاريع البنية التحتية الطرقية للسداسي الثاني من 2019 وانطلاقا من اوت انجاز 12 منشأة فنية بـ10 ولايات (نابل، سليانة، القصرين، سيدي بوزيد، تطاوين، قبلي، قابس، قفصة، توزر، صفاقس) بكلفة في حدود 50 م د.الى ذلك مشروع تهيئة 196 كلم من الطرقات المرقمة بـ 06 ولايات (الكاف، المهدية، القصرين، مدنين، توزر، تطاوين) بكلفة تقارب 151 م د.يشار الى انه تم منذ شهر ماي المنقضي إعطاء إشارة انطلاق انجاز أشغال مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 بين قربة ومنزل تميم من ولاية نابل على طول 23 كلم باعتمادات تناهز 59 م د علاوة على الشروع في انجاز وصلة ربط مدينة تطاوين بالطريق السيارة أ1 على طول 55 كلم باستثمارات تعادل 120 م د.