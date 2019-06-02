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انتخاب يوسف الشاهد رئيسا لحزب تحيا تونس وكمال مرجان رئيسا للمجلس الوطني للحركة.

Dimanche 02 Juin 2019

Dimanche 02 Juin 2019
باب نات - انعقد يوم السبت غرة جوان المجلس الوطني الأول لحركة تحيا تونس.

وانطلق المجلس في أعماله بالمصادقة على النظام الداخلي تبعا لتوصيات المؤتمر التأسيسي المنعقد 27 افريل الماضي.
كما تم تزكية وثيقة اندماج حزب المبادرة الدستورية الديمقراطية في حركة تحيا تونس.




و خلال أشغال المجلس تم انتخاب يوسف الشاهد رئيسا للحزب وكمال مرجان رئيسا للمجلس الوطني لحركة تحيا تونس.


هذا وأعطى سليم العزابي، الأمين العام للحركة، إشارة إنطلاق الاستشارات الجهوية لقائمات الانتخابات التشريعية المزمع عقدها أيام 14، 15 و 16 جوان الجاري بكامل الجمهورية بالتنسيق مع كافّة الهياكل الجهوية لحركة تحيا تونس.


  
  
     
  
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