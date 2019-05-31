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جربة: تنظيم مائدة ''افطار الإخوة'' بجربة حومة السوق في دورتها السادسة تكريسا للتضامن والتعايش السلمي المشترك

Vendredi 31 Mai 2019

Vendredi 31 Mai 2019
وات - انتظمت امس الخميس مائدة "افطار الإخوة" بجربة حومة السوق التي تقام في دورتها السادسة بتنظيم من جمعية المواطن المتطوع، بهدف تكريس قيم التآخي والتسامح بالجزيرة والتعايش المشترك بين معتنقي مختلف الديانات، وفق ما بينه رئيس الجمعية احمد رحومة .

وحضر المائدة، التي احتضنتها القرية الحرفية في فضاء مفتوح، اكثر من 350 شخصا بين مسلمين شاركوهم الافطار سواح اجانب ومقيمين بالجزيرة ويهود، في ليلة رمضانية جسدت التعايش السلمي وقيم التسامح والتنوع، فاقتسم جميعهم الافطار، وتجاذبوا أطراف الحديث حول مسائل لم تخرج عن اطار الحفاظ على المحبة والسلام، وفق احدى المشاركات اني قابلة (يهودية تونسية).




وانتظمت في نفس الليلة مائدة "افطار الاخوة" بجربة ميدون بتنظيم من فرع الهلال الاحمر التونسي واطار الشباب بميدون التي بلغت دورتها الخامسة لتستقبل عددا من السوريين والمهاجرين الافارقة وعائلات ليبية بلغ عددها حوالي 100 شخص، وفق رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بميدون بلقاسم بوستة .
وتقام بمناسبة هذا الشهر الكريم عدة موائد افطار موجهة لعابري السبيل وللمهاجرين من سوريا وأفارقة وليبين الذين يتواجدون بإعداد هامة داخل الجزيرة في هذه الفترة، ومنها مائدة "افطار الكرامة" ومائدة "من القلب الى القلب" بمبادرات من مكونات المجتمع المدني كرست روح التضامن والتآزر.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 183253

Essoltan  (France)  |Vendredi 31 Mai 2019 à 18h 34m |           
L'année prochaine il faut les ( Pèlerins d'El Ghriba ) inviter à passer tout le mois de Ramadan à Djerba , ce n'est pas une idée géniale pour les AMATEURS de la BONNE BOUFFE ...




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