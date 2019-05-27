حمادي الجبالي: سيثبت التاريخ أن من قتل شكري بلعيد مشى في جنازته واتهم النهضة والترويكا

Lundi 27 Mai 2019



باب نات

- قال الاثنين 27 ماي، رئيس الحكومة الأسبق والمرشّح للانتخابات الرئاسية القادمة حمادي الجبالي إن التاريخ سيثبت أن من قتل شكرى بلعيد مشى في جنازته.وأضاف الجبالي خلال استضافته على أمواج إذاعة كاب أف أم "منذ اغتيال بلعيد ونفس الأطراف تتهم النهضة والترويكا باغتيال بلعيد لكّنهم لم يقدّموا دليلا على ذلك".وتابع في نفس السياق بأن هذه الأطراف هي المدانة في مقتل شكري بلعيد وقال "بدأت تخرج أخبار من داخلهم تفيد بتورّطهم في مقتله".