حمادي الجبالي: سيثبت التاريخ أن من قتل شكري بلعيد مشى في جنازته واتهم النهضة والترويكا

Lundi 27 Mai 2019
باب نات - قال الاثنين 27 ماي، رئيس الحكومة الأسبق والمرشّح للانتخابات الرئاسية القادمة حمادي الجبالي إن التاريخ سيثبت أن من قتل شكرى بلعيد مشى في جنازته.
وأضاف الجبالي خلال استضافته على أمواج إذاعة كاب أف أم "منذ اغتيال بلعيد ونفس الأطراف تتهم النهضة والترويكا باغتيال بلعيد لكّنهم لم يقدّموا دليلا على ذلك".
وتابع في نفس السياق بأن هذه الأطراف هي المدانة في مقتل شكري بلعيد وقال "بدأت تخرج أخبار من داخلهم تفيد بتورّطهم في مقتله".
وأضاف الجبالي خلال استضافته على أمواج إذاعة كاب أف أم "منذ اغتيال بلعيد ونفس الأطراف تتهم النهضة والترويكا باغتيال بلعيد لكّنهم لم يقدّموا دليلا على ذلك".
وتابع في نفس السياق بأن هذه الأطراف هي المدانة في مقتل شكري بلعيد وقال "بدأت تخرج أخبار من داخلهم تفيد بتورّطهم في مقتله".
4 de 4 commentaires pour l'article 183049
En continu
- 18:10 الزرقوني في مأزق!
- 17:57 حكومة لا تحترم نفسها !
- Hier 22:37 السعودية تدعو قطر رسميا لحضور ''قمة مكة''
- Hier 18:07 حملة ليلية على المقاهي بحي النصر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:56
|19:31
|16:07
|12:23
|05:03
|03:13
|
20°
|19°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|19°-17
|26°-19
|24°-17
|23°-16
|24°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 73 739) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 73 113) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 53 110) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 435) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 201) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 38 700) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 695) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 617) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 36 741) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 34 867) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 433) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 212) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 884) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 824) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 370) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 32 366) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 197) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 145) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 089) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 747) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
Par:essoltan (France )
Sur: بشرى بلحاج: أخشى أن تستعمل النهضة ملف المساواة في الميراث كورقة انتخابية