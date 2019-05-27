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حمادي الجبالي: سيثبت التاريخ أن من قتل شكري بلعيد مشى في جنازته واتهم النهضة والترويكا

Lundi 27 Mai 2019

Lundi 27 Mai 2019
باب نات - قال الاثنين 27 ماي، رئيس الحكومة الأسبق والمرشّح للانتخابات الرئاسية القادمة حمادي الجبالي إن التاريخ سيثبت أن من قتل شكرى بلعيد مشى في جنازته.
وأضاف الجبالي خلال استضافته على أمواج إذاعة كاب أف أم "منذ اغتيال بلعيد ونفس الأطراف تتهم النهضة والترويكا باغتيال بلعيد لكّنهم لم يقدّموا دليلا على ذلك".
وتابع في نفس السياق بأن هذه الأطراف هي المدانة في مقتل شكري بلعيد وقال "بدأت تخرج أخبار من داخلهم تفيد بتورّطهم في مقتله".



  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 183049

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 27 Mai 2019 à 19h 12m |           
من الأفضل ترك هذا الملف بأيدي القضاء بعيدا عن الاعلام والسياسة .

Essoltan  (France)  |Lundi 27 Mai 2019 à 18h 58m |           
Monsieur JBALI , soyons un peu sérieux , vous savez où il habite le Diable , alors lâchez la vérité sur les meurtres de Belaid et de Brahmi puisque tôt ou tard les assassins seront démasqués .
Saisissez cette occasion pour gagner la confiance des Tunisiens qui vous servira pour les prochaines élections présidentielles .

MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 27 Mai 2019 à 18h 56m |           
اكيد ان الاغتيالات السياسية كانت من الرفاق لجني مكاسب سياسية على حساب النهضة لكنها لم تنجح بنسبة كبيرة لحنكة النهضة و حسن ترويظها للمشهد و خاصة الاتحاد الذي استعمل لتأجيج و قوة ضغط و تخريب و بقي المسار الانتقالي الديمقراطي الوحيد الناجح و بهاذا واصبحت تونس في مصاف الدول الديمقراطية رغم التعثر و كيد الكائدين

Amor2  (Switzerland)  |Lundi 27 Mai 2019 à 18h 56m |           
و انت من أعطاهم الفرصة بردة فعلك المتسرعة عندما أقلت الحكومة يوم الاغتيال.. فازدادت مطالبهم و أصبحت قميص عثمان و طالبوا حتى برؤوسكم .
انت انسلخت عن النهضة و ستترشح مستقل الى رئاسة الجمهورية يعني ستكون مثل عبد المنعم أبو الفتوح في مصر !!
ان دعمت النهضة الشاهد فثق ان مصيرك سيكون السجن ... تراجع عن الترشح و اكرم لحيتك بيديك و غادر السياسة ، فأنت سبب المضار التي لحقت بالنهضة و بالمسار الديمقراطي و بسببك اصبح المغدور بلعيد يلقب بالشهيد ...



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