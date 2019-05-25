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عروض ليلية متنوعة تؤثث تظاهرات منارات رمضان بدوز

Samedi 25 Mai 2019

Samedi 25 Mai 2019
وات - انطلقت مساء أمس الجمعة بأحد الفضاءات الترفيهية بمدينة دوز سهرات منارات رمضان في دورتها الأولى، وهي تظاهرة تنظمها جمعية منارات للإعلام السمعي البصري بالجهة على امتداد ثلاثة أيام قصد تنشيط المدينة وتأثيث المشهد الثقافي في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان.
وافتتحت التظاهرة بعرض أحيته فرقة القدود الحلبية بقيادة مروان زاكري، قدمت خلاله مقاطع من الفن الطربي الأصيل الذي ينهل من التراث الحلبي.
ويسهر الجمهور هذه الليلة مع جملة من العروض التنشيطية المتنوعة التي تمثل مناسبة للترويح عن التلاميذ بعد انتهاء فترة الامتحانات، وكذلك تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي للأسرة.
وتختتم سهرات الدورة الأولى من تظاهرة منارات رمضان غدا الأحد مع الفن الرابع بعرض مسرحية "بين قوسين" تمثيل سفيان الداهش وهيفاء بوعلاقي ومنير العلوي وسامي المزغني.

وأوضحت مديرة الدورة ابتسام المرزوقي أن برنامج هذه التظاهرة حاول أن يجمع بين مختلف الأذواق لتلبية انتظارات أكبر عدد من الأهالي من مختلف الشرائح العمرية.
وتشهد مدينة دوز في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان حركية اقتصادية هامة تتحول خلالها المدينة إلى قبلة للتسوق من قبل متساكني القرى المجاورة.

  
  
     
  
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