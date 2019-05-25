سيدي بوزيد: انطلاق تصويت الأمنيين والعسكريين لاختيار المجلس البلدي بدائرة السوق الجديد

Samedi 25 Mai 2019
وات - انطلقت اليوم السبت عملية تصويت الأمنيين والعسكريين لانتخاب المجلس البلدي بالسوق الجديد وذلك بعد انتهاء الحملة الانتخابية التي عرضت خلالها 10 قائمات مترشحة برامجها الانتخابية (3 حزبية و7 مستقلة).
ومن المنتظر ان يشارك 261 امنيا وعسكريا اليوم السبت في الانتخابات البلدية الجزئية بدائرة السوق الجديد التي تم حل مجلسها بعد استقالة 11 عضوا منه في شهر فيفري الماضي.
وقد خصصت الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد مركز اقتراع وحيد بمقر بلدية السوق الجديد.
وافاد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات نبيل جلالي في تصريح لمراسل (وات) بانه "لم يفد والى حدود الساعة التاسعة اي امني او عسكري على مكتب الاقتراع للقيام بواجبه الانتخابي"، واشار الى ان المكتب "فتح ابوابه على الساعة السابعة بحضور عدد من المراقبين من مختلف الجمعيات والمنظمات المعنية بالعملية الانتخابية".
يشار الى ان 30 مركز اقتراع و19 مكتب اقتراع سينطلقون يوم غد الاحد بداية من الساعة السابعة صباحا الى الرابعة مساء في استقبال 13361 ناخبا لاختيار 18 مستشارا بلديا من بين المترشحين للانتخابات البلدية الجزئية بدائرة السوق الجديد.
ومن المنتظر ان يشارك 261 امنيا وعسكريا اليوم السبت في الانتخابات البلدية الجزئية بدائرة السوق الجديد التي تم حل مجلسها بعد استقالة 11 عضوا منه في شهر فيفري الماضي.
وقد خصصت الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد مركز اقتراع وحيد بمقر بلدية السوق الجديد.
وافاد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات نبيل جلالي في تصريح لمراسل (وات) بانه "لم يفد والى حدود الساعة التاسعة اي امني او عسكري على مكتب الاقتراع للقيام بواجبه الانتخابي"، واشار الى ان المكتب "فتح ابوابه على الساعة السابعة بحضور عدد من المراقبين من مختلف الجمعيات والمنظمات المعنية بالعملية الانتخابية".
يشار الى ان 30 مركز اقتراع و19 مكتب اقتراع سينطلقون يوم غد الاحد بداية من الساعة السابعة صباحا الى الرابعة مساء في استقبال 13361 ناخبا لاختيار 18 مستشارا بلديا من بين المترشحين للانتخابات البلدية الجزئية بدائرة السوق الجديد.
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Par:kamelwww (France )
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