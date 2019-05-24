صدور أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية ،لدى وزارة الخارجية

Vendredi 24 Mai 2019
وات - ورد في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 41) أمر حكومي يتعلق بإحداث وضبط تنظيم وطرق سيرعمل لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية والتي ستنتظم في تونس في نوفمبر سنة 2020 .
وتضمن الأمر الحكومي 17 فصلا ونصّ الفصل الاول منه على ان "لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية تحدث لدى وزارة الشؤون الخارجية وتعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية وتمثل الإطار المؤسساتي القانوني لتنفيذ الأعمال المتصلة بتنظيم هذه القمة".
ومن مهام اللجنة الإعداد المادي والتنظيمي للقمة طبقا للمعايير والقواعد المحددة من قبل المنظمة الدولية للفرنكوفونية و التنسيق مع لجنة التوجيه التابعة لهذه المنظمة الدولية فيما يتعلق بالمواضيع التي ستتناولها القمة والإعداد المادي لها و التنسيق بين جميع الأطراف الوطنية المعنية بمختلف المسائل المتعلقة بتنظيم وسير القمة.
ويرأس اللجنة الوطنية وزير الشؤون الخارجية مع عضوية عدد من أعضاء الحكومة اومن يمثلهم وممثلين عن رئاسة الجمهورية والحكومة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
وكانت الامينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية "لويز موشيكيوابو" قد ذكرت يوم 15 افريل الماضي اثر لقاء جمعها في تونس برئيس الحكومة أنه تم الاتفاق على عقد قمة الفرنكفونية 18 الثامنة عشر بتونس في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر2020.
وتم على هامش زيارة عمل الامينة العامة للمنظمة والتي تواصلت من 14 إلى 16 أفريل الماضي، التوقيع على اتّفاقيّة إحداث مكتب إقليمي للمنظمة بشمال إفريقيا بتونس.
يذكر ان الدورة 17 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية عقدت العاصمة الارمينية ايريفان في 11 و 12 اكتوبر 2018 وقد حضرها رئيس الجمهعورية الباجي قايد السبسي
وتضمن الأمر الحكومي 17 فصلا ونصّ الفصل الاول منه على ان "لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية تحدث لدى وزارة الشؤون الخارجية وتعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية وتمثل الإطار المؤسساتي القانوني لتنفيذ الأعمال المتصلة بتنظيم هذه القمة".
ومن مهام اللجنة الإعداد المادي والتنظيمي للقمة طبقا للمعايير والقواعد المحددة من قبل المنظمة الدولية للفرنكوفونية و التنسيق مع لجنة التوجيه التابعة لهذه المنظمة الدولية فيما يتعلق بالمواضيع التي ستتناولها القمة والإعداد المادي لها و التنسيق بين جميع الأطراف الوطنية المعنية بمختلف المسائل المتعلقة بتنظيم وسير القمة.
ويرأس اللجنة الوطنية وزير الشؤون الخارجية مع عضوية عدد من أعضاء الحكومة اومن يمثلهم وممثلين عن رئاسة الجمهورية والحكومة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
وكانت الامينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية "لويز موشيكيوابو" قد ذكرت يوم 15 افريل الماضي اثر لقاء جمعها في تونس برئيس الحكومة أنه تم الاتفاق على عقد قمة الفرنكفونية 18 الثامنة عشر بتونس في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر2020.
وتم على هامش زيارة عمل الامينة العامة للمنظمة والتي تواصلت من 14 إلى 16 أفريل الماضي، التوقيع على اتّفاقيّة إحداث مكتب إقليمي للمنظمة بشمال إفريقيا بتونس.
يذكر ان الدورة 17 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية عقدت العاصمة الارمينية ايريفان في 11 و 12 اكتوبر 2018 وقد حضرها رئيس الجمهعورية الباجي قايد السبسي
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Par:Mahdibey ( )
Sur: ليلى الحمروني تتوعد بتتبع كل الصفحات و الصحف التي شوهتها و أتهمتها باطلا