الشاهد يكلف كلا من محمد الفاضل محفوظ وعبد الباسط بن حسن بتجسيم مبادرة ارساء قواعد السلوك السياسي

Jeudi 23 Mai 2019



باب نات

- استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان محمد الفاضل محفوظ ورئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن وتولى تكليفهما بتجسيم مبادرته المتعلقة بإرساء ميثاق قواعد السلوك السياسي.وفي تصريح صحفي اثر اللقاء صرح محمد الفاضل محفوظ أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة التعجيل بإطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات وسائر القوى الوطنية لإعداد ميثاق قواعد السلوك السياسي في شكل مدوّنة سلوك تساعد على وقف موجة العنف التي تجتاح الخطاب السياسي وخفض منسوب الاحتقان والتوتر اللذان يميزان المشهد السياسي التونسي.وأضاف أنه سيتم التعاون مع المعهد العربي لحقوق الانسان لأجراء مشاورات موسعة قصد الصياغة التشاركية لميثاق قواعد السلوك السياسي وتوقيع هذه الوثيقة الجامعة خلال الأسابيع القادمة، حتى يتوفر للأحزاب السياسية مدونة سلوك تحدد الالتزامات الأخلاقية للمتنافسين في اطار الاستحقاقات الانتخابية القادمة.وأفاد عبد الباسط بن حسن من جانبه الحاجة الى تحقيق فهم مشترك حول قواعد إرساء خطاب سياسي بديل يتسامى عن كافة مظاهر الغلو والعنف ويحتكم الى قواعد المنافسة السياسية السليمة ومبادئ الديمقراطية وأخلاقياتها طبقا لأحكام الدستور وسلطة القانون وعلويته.وكان رئيس الحكومة أعلن خلال كلمة توجّه بها إلى التونسيين، يوم 17 أفريل 2019، عن فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لوضع ميثاق للأخلاق السياسية تتبناه كافة المكونات، ملاحظا أن الهدف من هذه المبادرة هو تنقية الأجواء في الساحة السياسية من أجل حماية المكسب الديمقراطي للشعب التونسي، دون إقصاء.