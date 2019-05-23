الشاهد يكلف كلا من محمد الفاضل محفوظ وعبد الباسط بن حسن بتجسيم مبادرة ارساء قواعد السلوك السياسي

Jeudi 23 Mai 2019
باب نات - استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان محمد الفاضل محفوظ ورئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن وتولى تكليفهما بتجسيم مبادرته المتعلقة بإرساء ميثاق قواعد السلوك السياسي.
وفي تصريح صحفي اثر اللقاء صرح محمد الفاضل محفوظ أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة التعجيل بإطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات وسائر القوى الوطنية لإعداد ميثاق قواعد السلوك السياسي في شكل مدوّنة سلوك تساعد على وقف موجة العنف التي تجتاح الخطاب السياسي وخفض منسوب الاحتقان والتوتر اللذان يميزان المشهد السياسي التونسي.
وأضاف أنه سيتم التعاون مع المعهد العربي لحقوق الانسان لأجراء مشاورات موسعة قصد الصياغة التشاركية لميثاق قواعد السلوك السياسي وتوقيع هذه الوثيقة الجامعة خلال الأسابيع القادمة، حتى يتوفر للأحزاب السياسية مدونة سلوك تحدد الالتزامات الأخلاقية للمتنافسين في اطار الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وأفاد عبد الباسط بن حسن من جانبه الحاجة الى تحقيق فهم مشترك حول قواعد إرساء خطاب سياسي بديل يتسامى عن كافة مظاهر الغلو والعنف ويحتكم الى قواعد المنافسة السياسية السليمة ومبادئ الديمقراطية وأخلاقياتها طبقا لأحكام الدستور وسلطة القانون وعلويته.
وكان رئيس الحكومة أعلن خلال كلمة توجّه بها إلى التونسيين، يوم 17 أفريل 2019، عن فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لوضع ميثاق للأخلاق السياسية تتبناه كافة المكونات، ملاحظا أن الهدف من هذه المبادرة هو تنقية الأجواء في الساحة السياسية من أجل حماية المكسب الديمقراطي للشعب التونسي، دون إقصاء.
وفي تصريح صحفي اثر اللقاء صرح محمد الفاضل محفوظ أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة التعجيل بإطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات وسائر القوى الوطنية لإعداد ميثاق قواعد السلوك السياسي في شكل مدوّنة سلوك تساعد على وقف موجة العنف التي تجتاح الخطاب السياسي وخفض منسوب الاحتقان والتوتر اللذان يميزان المشهد السياسي التونسي.
وأضاف أنه سيتم التعاون مع المعهد العربي لحقوق الانسان لأجراء مشاورات موسعة قصد الصياغة التشاركية لميثاق قواعد السلوك السياسي وتوقيع هذه الوثيقة الجامعة خلال الأسابيع القادمة، حتى يتوفر للأحزاب السياسية مدونة سلوك تحدد الالتزامات الأخلاقية للمتنافسين في اطار الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وأفاد عبد الباسط بن حسن من جانبه الحاجة الى تحقيق فهم مشترك حول قواعد إرساء خطاب سياسي بديل يتسامى عن كافة مظاهر الغلو والعنف ويحتكم الى قواعد المنافسة السياسية السليمة ومبادئ الديمقراطية وأخلاقياتها طبقا لأحكام الدستور وسلطة القانون وعلويته.
وكان رئيس الحكومة أعلن خلال كلمة توجّه بها إلى التونسيين، يوم 17 أفريل 2019، عن فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لوضع ميثاق للأخلاق السياسية تتبناه كافة المكونات، ملاحظا أن الهدف من هذه المبادرة هو تنقية الأجواء في الساحة السياسية من أجل حماية المكسب الديمقراطي للشعب التونسي، دون إقصاء.
En continu
- Hier 23:56 البديل التونسي يدين استهداف رئيس الحكومة
- Hier 23:52 ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل النهضة
- Hier 23:42 لوبوان الفرنسية : 400 ''جاسوس'' في تونس !
- Hier 23:03 روجي لومار نموذج يحتذى به
- Hier 18:26 Coup d'envoi du pèlerinage juif de la Ghriba
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:53
|19:28
|16:06
|12:23
|05:05
|03:17
|
24°
|24°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|24°-17
|30°-20
|21°-18
|23°-17
|22°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 72 454) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 72 000) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 190) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 086) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 49 023) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 38 620) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 334) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 368) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 130) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 808) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 740) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 387) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 33 074) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 922) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 083) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 997) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 889) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 363) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 984) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 29 833) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:aziz75 (France )
Sur: إتلاف أطنان من المشمش الرفيع بعد فشل تصدريها إلى ليبيا والجزائر