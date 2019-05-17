تعيينات جديدة بوزارة الفلاحة

Vendredi 17 Mai 2019
وات - أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ أصدرته الجمعة، عن تعيين:
- عز الدين بن الشيخ رئيسا مديرا عاما لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال
- هشام الخميري مديرا عاما لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي
- عصام عناطر مديرا عاما للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية
- عز الدين بن الشيخ رئيسا مديرا عاما لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال
- هشام الخميري مديرا عاما لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي
- عصام عناطر مديرا عاما للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية
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- Hier 23:24 حول ما يثار عن عودة المخلوع !
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Par:falous (Switzerland )
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