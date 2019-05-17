تعيينات جديدة بوزارة الفلاحة

Vendredi 17 Mai 2019



وات

- أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ أصدرته الجمعة، عن تعيين:- عز الدين بن الشيخ رئيسا مديرا عاما لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال- هشام الخميري مديرا عاما لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي- عصام عناطر مديرا عاما للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية