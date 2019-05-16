Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Kasr El Ameni  

جلسة عمل بين وزير الدفاع وآمر القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم)

Jeudi 16 Mai 2019

Jeudi 16 Mai 2019
وات - تمحورت جلسة عمل انعقدت الخميس بمقر وزارة الدفاع الوطني بإشراف وزير الدفاع الوطني عبد الكريم زبيدي وآمر القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم) الجنرال "توماس والدهوزر" حول مزيد دعم التعاون بين البلدين في مجال تكوين الأفراد وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ودعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية في مجالات العمليات والتكوين والتدريب والاستعلام.

وأشاد عبد الكريم الزبيدي وفق بلاغ للوزارة بمستوى التعاون المميّز بين البلدين حيث شهد هذا التعاون في السنوات الأخيرة تطورا نوعيّا وكميّا في مجالات التكوين والتدريب ودعم التجهيزات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية وتطوير الهيكل الاستعلاماتي والمساهمة في دعم منظومة المراقبة الالكترونية المتحركة والثابتة على الحدود البرية والبحرية.


وعبر بالمناسبة عن أمله في أن يواصل البلد الصديق مساندته لتونس بما يساهم في مزيد توفير عوامل الأمن بالبلاد واستقرارها وفي المنطقة عموما.
من جهته أكّد الجنرال توماس والدهوزر، أن تونس ملتزمة بمكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة وتأمين حدودها وتعمل القيادة الأمريكية الإفريقية على دعم جهودها في المجال وتعزيز القدرات العسكرية التقليدية، منوّها بمساهمتها في تعزيز الأمن الإقليمي.

وقد جرت جلسة العمل بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومسؤولين عسكريين تونسيين وأمريكيين رفيعي المستوى.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182421

Essoltan  (France)  |Jeudi 16 Mai 2019 à 14h 04m |           
Ce dernier temps on entend parler que de deux ministres en Tunisie , celui des Affaires Étrangères et celui de la Défense...



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