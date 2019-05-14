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مرصد شاهد يوصي بضرورة تجاوز النقص المتواصل في التجهيزات الضرورية لعملية تسجيل الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية

Mardi 14 Mai 2019

Mardi 14 Mai 2019
وات - أوصى مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بضرورة تجاوز النقص المتواصل في التجهيزات الضرورية لعملية التسجيل والذي جعل أعوان الهيئة يعملون في ظروف صعبة وكذلك تمكينهم من عدد كاف من وصولات التسجيل.

كما طالب في بيان له اليوم الثلاثاء تعلق بسير عملية تسجيل الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة بتخصيص فرق متنقلة في السهرات الرمضانية لتسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين وبتجاوز إشكالية الانترنت في أقرب وقت ممكن في جميع مكاتب التسجيل القارة والمتنقلة.
وبيّن المرصد أنه واصل ملاحظة عملية التسجيل الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 في الفترة الممتدة بين 24 أفريل و10 ماي 2019 عن طريق القيام ب 414 زيارة لـــ 327 مكتب تسجيل ثابت و87 مكتب تسجيل متنقل ونشر 350 من الملاحظين في جميع الدوائر الانتخابية.

و لفت إلى أنّه سجّل تواصل ارتفاع نسبة مكاتب التسجيل التي لا تحتوي على التجهيزات اللازمة لعملية التسجيل لتبلغ خلال هذه الفترة 49% من مجموع عدد المكاتب التي زارها الملاحظون في جميع الدوائر الانتخابية إضافة إلى تواصل ارتفاع نسبة مكاتب التسجيل التي لم يقم فيها أعوان الهيئة بعملية التحسيس لتبلغ خلال هذه الفترة 43 % من عدد المكاتب .
من جهة أخرى ثمّن المرصد تفاعل الهيئة الإيجابي بخصوص تحسين تغطية وتحسّن نسبة المكاتب التي تحتوي على لافتات دالة على مكاتب التسجيل.
كما أوضح أن فترة التسجيل الثانية بعد تاريخ 22 ماي تخص فقط التسجيل للانتخابات الرئاسية.

  
  
     
  
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