Radio Babnet Tunisie On Air: Hedi Kallel - Ya Dar El Habayeb  

خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و أجبرناهم على إجتياز الحدود نحو تونس

Vendredi 10 Mai 2019

Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر الباحث الليبي في الحركات الإسلامية المسلحة نعمان بن عثمان تغريدة له على حسابه في موقع تويتر مقطعا من حوار المشير خليفة حفتر مع الإعلامي التونسي توفيق محيد و الذي بث على قناة france24 في جويلية 2017 إعترف فيه أمير الحرب الليبي بإطلاق سراح الكثير مو عناصر تنظيم داعش الإرهابي على الحدود الليبية و إجبارهم على الدخول إلى الأراضي التونسية
و أضاف بن عثمان في متن تغريدته أنه كان في ورشة عمل الأسبوع الماضي مع بعض المختصين الأمنيين الأوروبيين في مكافحة الإرهاب و قام بعرض مقطع الفيديو في إطار مشاركته في اعمال الورشة وسط دهشة الحاضرين حيث قام أغلبهم بإعادة الترجمة عديد المرات ...

القيديو: الدقيقة 23 و20ث



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 182129

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 10 Mai 2019 à 23h 07m |           
مجرم حرب،يجب تنفيذ بطاقة إيقافه،وتقديمه للعدالة

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 10 Mai 2019 à 23h 06m |           
هذا شخص مجنون فعلا سجن في الثمانيات في تشاد ثم سلمته التشاد للولايات المتحدة واستغلت ذكاؤه المحدود لتصنع منه آلة دمار في المطقة، الرجل كالشيطان لا يتكلم الا بالدماء والقتل مجنون لاكبر درجة كأنه من نفس عائلة السيسي نفس الجنون.
حفتر اراد اجبار تونس ان تدعمه وتكون له حليفة في جريمته على طرابلس وله بعض الحلفاء تونسيون من المقربين لسفارة فرنسا ومن عصابة كمال اللطيف لكن حكمة مسؤولين تونس وانظار الجزائر تونس اخذت موقف مشرف هذا ما جعله الآن يصب جنونه على تونس



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