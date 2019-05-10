Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر الباحث الليبي في الحركات الإسلامية المسلحة نعمان بن عثمان تغريدة له على حسابه في موقع تويتر مقطعا من حوار المشير خليفة حفتر مع الإعلامي التونسي توفيق محيد و الذي بث على قناة france24 في جويلية 2017 إعترف فيه أمير الحرب الليبي بإطلاق سراح الكثير مو عناصر تنظيم داعش الإرهابي على الحدود الليبية و إجبارهم على الدخول إلى الأراضي التونسية
و أضاف بن عثمان في متن تغريدته أنه كان في ورشة عمل الأسبوع الماضي مع بعض المختصين الأمنيين الأوروبيين في مكافحة الإرهاب و قام بعرض مقطع الفيديو في إطار مشاركته في اعمال الورشة وسط دهشة الحاضرين حيث قام أغلبهم بإعادة الترجمة عديد المرات ...
القيديو: الدقيقة 23 و20ث
و أضاف بن عثمان في متن تغريدته أنه كان في ورشة عمل الأسبوع الماضي مع بعض المختصين الأمنيين الأوروبيين في مكافحة الإرهاب و قام بعرض مقطع الفيديو في إطار مشاركته في اعمال الورشة وسط دهشة الحاضرين حيث قام أغلبهم بإعادة الترجمة عديد المرات ...
القيديو: الدقيقة 23 و20ث
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
Sur: خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و أجبرناهم على إجتياز الحدود نحو تونس