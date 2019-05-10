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20 سنة سجنا ع النّفاذ العاجل في حق موظف بشركة استيراد وتصدير استولى على مليارين

Vendredi 10 Mai 2019

Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - أدانت أمس غيابيا الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس موظف وسجنه 20 عاما وتخطئته بمليوني و149 ألف دينار و470 مي وإلزامه بإعادة المبلغ المستولى عليه وحمل المصاريف القانونية عليه مع الإذن بالنفاذ العاجل في خصوص العقاب البدني وذلك من أجل تهمة الإستيلاء على أموال خاصة.

كان منطلق البحث في القضية شكاية تقدم بها صاحب شركة مختصة في الإستيراد والتصدير أشار فيها أن المتهم والذي كان يعمل لديه بالشركة استولى على أكثر من مليوني دينار متمسكا بتتبعه عدليا....


  
  
     
  
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