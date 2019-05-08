محسن مرزوق : بن علي في حالة صحية حرجة و أوصى بدفنه في هذا المكان

Mercredi 08 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - في تدوينة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك قال محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس بأن الرئيس السابق زين العابدين بن علي في حالة صحية حرجة ،و قد أوصى بدفنه في المملكة العربية السعودية
و أضاف مرزوق بأنه و بالرغم من كونه لم يكن من أنصار بن علي بل كان على إختلاف معه في توجهاته السياسية فإنه في هذا الشهر الفضيل يطلب له الرحمة الإلهية و تخفيف القضاء .
و في ختام تدوينته دعا مرزوق إلى فتح الأبواب لأبناء الرئيس السابق للعودة إلى تونس و هذا نص التدوينة كاملة:
" الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يبدو، حسب الأخبار المؤكدة، مريضا جدا. وقد أوصى، إذا حلّ الأجل والأعمار بيد الله، أن يدفن في العربية السعودية.
لم أكن أبدا من أنصاره ولا جمعتني به مصلحة أو اتفاق، وكنت مختلفا مع جانب كبير من توجهاته السياسية، ولكنني في هذا الشهر الفضيل، أطلب له الرحمة الإلاهية وتخفيف القضاء الذي لا بدّ له عنه. فحكم القانون لا يتناقض مع الرحمة. والتونسيون أهل رحمة.
وإذا اختار في وصيته أرض الحجاز مثوى أخيرا فهذا خياره وإن كان له الحقّ أن يدفن في بلده.
أكرٌر أن الأعمار بيد الله.
وللرجل أبناء لا شوائب قانونية حولهم. ولا أعتقد أن أمن تونس سيكون مهددا لو فتحت لهم أبواب العودة والزيارة على الاقل مع حفظ كرامتهم.
نحن طالبنا دائما بإنصاف ضحايا الفترات السابقة من تاريخ تونس ولكن في إطار المصالحة. تونس انتقلت من عهد لعهد ولن تعود للوراء ولكن لن تستقيم أمورها بالانتقام والتشفي لان آثاره عكسية.
الأعمار بيد الله والرحمة والعفو بيده
ولكن البشر أيضا يرتفعون بالرحمة والتسامح ويدنون بدونه"
و أضاف مرزوق بأنه و بالرغم من كونه لم يكن من أنصار بن علي بل كان على إختلاف معه في توجهاته السياسية فإنه في هذا الشهر الفضيل يطلب له الرحمة الإلهية و تخفيف القضاء .
و في ختام تدوينته دعا مرزوق إلى فتح الأبواب لأبناء الرئيس السابق للعودة إلى تونس و هذا نص التدوينة كاملة:
" الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يبدو، حسب الأخبار المؤكدة، مريضا جدا. وقد أوصى، إذا حلّ الأجل والأعمار بيد الله، أن يدفن في العربية السعودية.
لم أكن أبدا من أنصاره ولا جمعتني به مصلحة أو اتفاق، وكنت مختلفا مع جانب كبير من توجهاته السياسية، ولكنني في هذا الشهر الفضيل، أطلب له الرحمة الإلاهية وتخفيف القضاء الذي لا بدّ له عنه. فحكم القانون لا يتناقض مع الرحمة. والتونسيون أهل رحمة.
وإذا اختار في وصيته أرض الحجاز مثوى أخيرا فهذا خياره وإن كان له الحقّ أن يدفن في بلده.
أكرٌر أن الأعمار بيد الله.
وللرجل أبناء لا شوائب قانونية حولهم. ولا أعتقد أن أمن تونس سيكون مهددا لو فتحت لهم أبواب العودة والزيارة على الاقل مع حفظ كرامتهم.
نحن طالبنا دائما بإنصاف ضحايا الفترات السابقة من تاريخ تونس ولكن في إطار المصالحة. تونس انتقلت من عهد لعهد ولن تعود للوراء ولكن لن تستقيم أمورها بالانتقام والتشفي لان آثاره عكسية.
الأعمار بيد الله والرحمة والعفو بيده
ولكن البشر أيضا يرتفعون بالرحمة والتسامح ويدنون بدونه"
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Par:karimyousef (France )
Sur: محسن مرزوق : بن علي في حالة صحية حرجة و أوصى بدفنه في هذا المكان