مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية

Mercredi 08 Mai 2019



باب نات

مشاريع الأوامر الحكومية:

- انعقد اليوم مجلس الوزراء بدار الضيافة بقرطاج بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد خصّص للنظر في الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الاسرة والتقرير النصف مرحلي لمتابعة تنفيذ مخطط التنمية 2016-2020.- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة.- مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحاسبة العمومية.- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات.- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 04 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي.- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما.- مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على الاتفاقيات الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخص استكشاف المحروقات التي تعرف برخص: "حزوة"، "الواحة"، "ماتلين"، "صواف"، "تسكرايا"، "كاف عابد".- مشروع قانون يتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج.- 3 مشاريع أوامر حكومية تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: رأس الجبل من ولاية بنزرت، سوق الأحد وجمنة من ولاية قبلي.- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات المركز الوطني للصيانة وتنظيمه الإداري والمالي.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بالمرازقة من ولاية نابل لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي لفائدة وكالة التهذيب والتجديد العمراني في قطعة أرض دولية كائنة بسيدي بوزيد في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط في قطعة أرض دولية كائنة بجمال من ولاية المنستير في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بالقيروان لفائدة المجلس الجهوي بالقيروان في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب في قطعة أرض دولية كائنة بالحنشة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية المنستير (معتمديات قصيبة المديوني والساحلين والمكنين).- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بن عروس (معتمديات حمام الأنف والمحمدية ورادس).- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات بنزرت وجندوبة والمنستير ومنوبة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات الكاف وسليانة وباجة وزغوان ومنوبة وصفاقس وأريانة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية المهدية لازمة لبناء منعرج بالطريق الجهوية رقم 82 في مستوى مدينة المهدية (قسط تكميلي).- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمنطقة فرنانة من ولاية جندوبة ولازمتين لإحداث معهد نموذجي.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية نابل لازمتين لبناء مدرسة إعدادية بحمام الغزاز من ولاية نابل.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية قفصة لازمة لإنجاز جسر على وادي الكبير بالطريق الوطنية رقم 15 بالنقطة الكيلومترية عدد 165+500 (قسط ولاية قفصة).- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت لازمة لإنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (الجزء الأول).- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1997 لسنة 1993 المؤرخ في 27 سبتمبر 1993 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بالمنستير ولازمة لتهيئة وتوسيع الطريق المتوسطة الجولان 92 (القسط الرابط بين المنستير وخنيس).- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو من ولاية سليانة لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 04 من النقطة الكيلومترية 28.3 إلى النقطة الكيلومترية 65.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية سوسة ولازمة لإنجاز فضاءات الاستراحة والخدمات بسيدي بوعلي كلم 109.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين سوسة والقيروان من ن.ك 40 إلى ن.ك 54 (قسط ولاية القيروان).- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في الموارد المائية بالمناطق السقوية بمرناق – بن عروس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.- مشروع أمر حكومي يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين للشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط.- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط تنظيم وسير مؤسّسات التكوين المهني الرّاجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني.- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية.- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها.