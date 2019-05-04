قبلي: النقابة الاساسية الجهوية للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة تعلن عن إضراب عام قطاعي جهوي كامل يوم 16 ماي الجاري

Samedi 04 Mai 2019



وات

- أصدرت النقابة الأساسية للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بقبلي، أمس الجمعة، بيانا أكدت فيه رفضها للأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 والمؤرخ في 10 أفريل المنقضي والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية وخاصة في فصليه 43 و47 معلنة الدخول في إضراب عام جهوي حضوري كامل يوم 16 ماي الجاري.كما عبّرت النقابة في ذات البيان الذي تلقى مراسل (وات)، صباح اليوم السبت، نسخة منه، عن رفضها لأي تفعيل لنظام العيادات الخارجية المسائية دون انجاز انتدابات كافية تضمن حسن سير هذا القرار مع تأكيدها التمسك بحق منظوريها في زيادة خصوصية مجزية تضمن كرامتهم.وشدّدت على تمسكها بحق أطباء المناطق الداخلية في الحصول على منحة عمل داخل هذه المناطق أسوة بباقي العاملين بالقطاع الصحي، مع تأكيد رفضها للمماطلة في تنظير أطباء الأسنان والصيادلة وإحداث الخطط الوظيفية للصيادلة بالدوائر الصحية.وأكدت أيضا على ضرورة تفعيل كافة المحاضر والاتفاقيات السابقة مع رفض تهميش الجهة وحرمانها من الدعم باطباء الاختصاص رغم الوعود المتتالية من وزارة الاشراف.