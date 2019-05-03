اريانة: نحو ارساء مقومات المدينة الذكية واليات التنمية المستدامة

Vendredi 03 Mai 2019



وات

- نظمت بلدية اريانة اليوم الجمعة ملتقى حول "اريانة المدينة المستدامة" بمشاركة العديد من الهياكل البلدية والادارية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين بهدف تشخيص اشكاليات التنمية بالمنطقة البلدية وتحديد اولويات التدخل على مدى الثلاث السنوات المقبلة الذي يراعي المتغيرات الحاصلة بالمدينة على مستوى العمران وارتفاع عدد المتساكنين والتهيئة الترابية.واكد رئيس البلدية محمد الفاضل موسى لدى افتتاحه اشغال الملتقى الذي يتواصل على امتداد يومين 03 و04 ماي الجاري بمنطقة المنزه التاسع سعي البلدية الى وضع استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد لانجاز المشاريع بالتوازي مع التخطيط لارساء مقومات المدينة الذكية القائمة على الادارة الرقمية وحسن التصرف في النفايات والنقل الحضري والتهيئة العمرانية مشيرا الى ان فسح البلدية المجال للمواطن اولا للمشاركة في تحديد المخططات والبرامج البلدية ولمكونات المجتمع المدني والخواص للمساهمة في تنفيذ البرامج واقتراح الحلول الملائمة لتطوير العمل البلدي .واضاف رئيس بلدية اريانة في جانب اخر ان التفكير منصب حاليا صلب المجلس البلدي لتطوير مجالات التدخل البلدي من اجل مدينة مستدامة تستجيب لمتطلبات المواطن اليوم والاجيال القادمة في خدمات بلدية ذات جودة عالية واليات عمل متطورة.من جهتها اكدت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس بلدية اريانة فاطمة براهم ان الملتقى يهتم بالخصوص بمحور التنمية في شموليته لاسيما التنمية المستدامة والتشغيل والبيئة والتهيئة المستدامة والمدينة الذكية كمفهوم جديد للمدن العصرية .واشارت في هذا الصدد الى مناقشة الملتقى لبرامج ومشاريع يمكن اعتمادها على مدى الثلاث سنوات القادمة حسب الميزانية المتوفرة بالتشارك مع المواطن والجمعيات والمنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة من ذلك التطرق الى التهيئة العمرانية /البنية التحتية والنقل وحركة المرور بالمدينة/ واريانة المدينة الذكية التي تعتمد على الادارة الالكترونية والمشاريع ذات الصلة بالتكنولوجيات الحديثة الى جانب طرق الى مسالة التشغيل ودور البلدية في تعزيز التشغيلية بالمنطقة البلدية عبر التواصل والتعاون مع البرامج الجهوية للتكوين والتشغيل واليات المبادرة وتمويل المؤسسات.هذا وينتظر ان يتم امضاء مجموعة من الاتفاقيات بين بلدية اريانة وعدد من مكونات المجتمع المدني على غرار رابطة الناخبات التونسيات ووكالة تصنيف وخدمات مالية لتعزيز الشراكة في مجال العمل البلدي.