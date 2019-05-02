تونس تمنح أول مواصفة وطنية ودولية للاعتراف بمهارات المهن المتخصصة في الطاقة الفطوضوئية الى 18 مترشح

Jeudi 02 Mai 2019



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- أعلنت المديرة العامة للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ، نهلة رشيكو، منح أول مواصفة ، في تونس والعالم ، مخصصة للمهن المتحكمة في الطاقة الى 18 مترشحا حلوا في المراتب الاولي في اطار عملية تقييم تتعلق بمهارات التعامل مع الطاقة الفوطوضويئة.وأضافت رشيكو ، الخميس، خلال ندوة وطنية خصصت للتعريف يهذه المواصفة " ان مشروع مواصفة الاعتراف بمهارات المهن التي تقوم بتركيب و صيانة الانظمة الفطوضوئية المرتبطة بالشبكة، تعد أول مواصفة في هذا المجال في تونس و الاولي على المستوى الدولى.واطلق مشروع مواصفة التحكم في الطاقة الفطوضوئية في تونس سنة 2017 في اطار مشروع مواصفة التحكم في الطاقة ( النجاعة الطاقي والطاقات المتجددة) التي أرست ركائزة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون االدولي التي تشرف عليها الوزارة الفيدرالية للتعاون الدولي الالمانية.واشارت رشيكو الى ان هذه المواصفة تهدف الى منح الطابع المهني للعاملين في قطاع تركيب وصيانه تجهيزات الطاقة الفوطوضوئية وتثمين قدرات اليد العاملة التونسية في مجال التحكم في الطاقة والتقييم واعتراف بالمهارات التي يتعين توفرها لممارسة هذه المهنىة وفقا للمعايير.وبينت انه تم اخضاع المرشحين الى 3 دورات تدريبية أقميت في اطار هذا البرنامج في 3 مراكز امتحان متعاقدة مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية علما وانه سيتم تنظيم دورات أخرى خلال شهر سبتمبر 2019.وبين المسؤول بقسم المواصفات بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ، اسنكندر مصمودي، ان اطلاق مواصفة خاصة بالمهارات ستمكن من تحسين جودة الخدمات التي يقدمها الفاعلون في مجال التحكم في الطاقة و الى تقييم قدرات المتدريبن من قبل هياكل اخرى دون الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.واشار الى انه في صورة تحصل مؤسسة ما عاملة في مجال التحكم الطاقة على هذه المواصفة فانها ستصبح أكثر تنافسية خاصة وان المواصفة تدل القدرات التنافسية لموظفيها في مجال تنفيذ عمليات التركيب والصيانة.