سوسة: حالة ثلاثة مصابين من بين جرحى حادث السبالة ''مستقرة''

Samedi 27 Avril 2019
وات - افاد رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة رياض بوكاف انه تم ايواء ثلاثة مصابين من بين جرحى حادث السبالة بولاية سيدي بوزيد بالمستشفى منذ منتصف نهار اليوم وهم شابان في العشرينات من العمر وطفلة تبلغ من العمر 12 سنة.
وأوضح في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان "الفحوصات الطبية الاستعجالية التي خضع لها المصابون اثبتت حدوث كسور واضرار أخرى"، ووصف حالتهم ب"المستقرة وتستوجب مراقبة مستمرة" واشار الى انه "تم ايواء احد المصابين بقسم الإنعاش مع إمكانية إيواء المصابين الاثنين الاخرين بقسم جراحة الاعصاب باعتبار ان اصاباتهما تركزت بالخصوص على مستوى الجمجمة".
وأكد رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة ان مصالح المستشفى "سخرت خلية ازمة للاحاطة الصحية والنفسية باهالي المصابين الثلاثة"، وأشار الى ان وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ "عاينت إجراءات التكفل الصحي بمصابي الحادث".
يذكر ان حادث اصطدام شاحنة تنقل عمّالا فلاحيين وشاحنة لنقل لحوم الدواجن، جد صباح اليوم السبت بمنطقة "الشارع" من معتمدية السبالة التابعة لولاية سيدي بوزيد واودى بحياة 12 شخصا (من بينهم 7 عاملات فلاحيات) على عين المكان، بالاضافة الى اصابة 21 اخرين بجروح متفاوقة الخطورة.
عماد
وأوضح في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان "الفحوصات الطبية الاستعجالية التي خضع لها المصابون اثبتت حدوث كسور واضرار أخرى"، ووصف حالتهم ب"المستقرة وتستوجب مراقبة مستمرة" واشار الى انه "تم ايواء احد المصابين بقسم الإنعاش مع إمكانية إيواء المصابين الاثنين الاخرين بقسم جراحة الاعصاب باعتبار ان اصاباتهما تركزت بالخصوص على مستوى الجمجمة".
وأكد رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة ان مصالح المستشفى "سخرت خلية ازمة للاحاطة الصحية والنفسية باهالي المصابين الثلاثة"، وأشار الى ان وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ "عاينت إجراءات التكفل الصحي بمصابي الحادث".
يذكر ان حادث اصطدام شاحنة تنقل عمّالا فلاحيين وشاحنة لنقل لحوم الدواجن، جد صباح اليوم السبت بمنطقة "الشارع" من معتمدية السبالة التابعة لولاية سيدي بوزيد واودى بحياة 12 شخصا (من بينهم 7 عاملات فلاحيات) على عين المكان، بالاضافة الى اصابة 21 اخرين بجروح متفاوقة الخطورة.
عماد
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Par:karimyousef (France )
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