زغوان والقصرين: القبض على 4 أشخاص من أجل مسك وترويج مادة مخدرة

Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - تمكّنت يوم 24 أفريل 2019 دوريّة تابعة لمركز حرس المرور بالناظور ولاية زغوان خلال عمليّة مراقبة سيّارة أجرة "لواج" على مستوى مفترق بئر الناظور من حجز صفيحتين ونصف من مخدّر القنب الهندي "زطلة" لدى أحد ركّابها (عمره 28 سنة قاطن معتمدية فريانة ولاية القصرين).
بالتّحري معه عن مصدرها، أفاد أنّه يتزوّد بها من لدُن شخص قاطن ولاية القصرين الذي بنصب كمين محكم له من طرف دوريّات تابعة لإقليم الحرس الوطني بالقصرين، أمكن إلقاء القبض عليه (المروّج الرّئيسي) على متن سيّارة صحبة شخصين آخرين بحوزتهم صفيحة من نفس المخدّر.
بمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا من أجل "مسك وترويج مادة مخدرة" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم والأبحاث متواصلة.
بالتّحري معه عن مصدرها، أفاد أنّه يتزوّد بها من لدُن شخص قاطن ولاية القصرين الذي بنصب كمين محكم له من طرف دوريّات تابعة لإقليم الحرس الوطني بالقصرين، أمكن إلقاء القبض عليه (المروّج الرّئيسي) على متن سيّارة صحبة شخصين آخرين بحوزتهم صفيحة من نفس المخدّر.
بمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا من أجل "مسك وترويج مادة مخدرة" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم والأبحاث متواصلة.
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Par:elghazali (France )
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