نبيل بفون: مجلس هيئة الإنتخابات مُخوّل له الحسم في ترشح أكثر من قائمة للتشريعية باسم حركة نداء تونس

Mercredi 24 Avril 2019
وات - قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون، إن مجلس الهيئة مُخوّل له الحسم في ترشح أكثر من قائمة للإنتخابات التشريعية باسم حركة نداء تونس.
وأوضح بفون في لقاء جمعه اليوم الأربعاء بصحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مجلس الهيئة سيقرر وفق الوثائق المقدمة له، قبول قائمة واحدة، في حال ترشّح قائمتين اثنتين تحملان اسم نداء تونس ونفس الشعار وتوقيع ممثلين قانونيين مختلفين، مبينا أنه لا يمكن القبول بالقائمتين، كما لا يمكن إسقاطهما معا.
وجاء توضيح بفون على خلفية سؤال بخصوص تعاطي الهيئة مع حركة نداء تونس، إذا ما تواصل الخلاف بين شقّي الحزب (شق الحمامات وشق المنستير)، والذي جد إثر المؤتمر الإنتخابي الأخير للحركة وإفراز قيادتين ومكتبين سياسيين ولجنتين مركزيتين.
وأشار إلى أن تدخّل مجلس الهيئة لفض هذا الإشكال، يبقى واردا، ما لم يتوصل القضاء للبت فيه، وإقرار الطرف الذي يمثل نداء تونس ويحمل شعاره.
وكانت القيادتان المنتخبتان في مؤتمر نداء تونس، قامتا يوم 15 أفريل 2019، بإيداع ملفيهما لدى مصالح رئاسة الحكومة، بشكل منفصل، للإعلان عن القيادة الجديدة لحركة نداء تونس.
يُذكر أن مجموعتين من نداء تونس عقدتا انتخابات متزامنة بكل من الحمامات والمنستير، لانتخاب رئيس اللجنة المركزية المنبثقة عن أشغال المؤتمر الإنتخابي للنداء.
وأوضح بفون في لقاء جمعه اليوم الأربعاء بصحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مجلس الهيئة سيقرر وفق الوثائق المقدمة له، قبول قائمة واحدة، في حال ترشّح قائمتين اثنتين تحملان اسم نداء تونس ونفس الشعار وتوقيع ممثلين قانونيين مختلفين، مبينا أنه لا يمكن القبول بالقائمتين، كما لا يمكن إسقاطهما معا.
وجاء توضيح بفون على خلفية سؤال بخصوص تعاطي الهيئة مع حركة نداء تونس، إذا ما تواصل الخلاف بين شقّي الحزب (شق الحمامات وشق المنستير)، والذي جد إثر المؤتمر الإنتخابي الأخير للحركة وإفراز قيادتين ومكتبين سياسيين ولجنتين مركزيتين.
وأشار إلى أن تدخّل مجلس الهيئة لفض هذا الإشكال، يبقى واردا، ما لم يتوصل القضاء للبت فيه، وإقرار الطرف الذي يمثل نداء تونس ويحمل شعاره.
وكانت القيادتان المنتخبتان في مؤتمر نداء تونس، قامتا يوم 15 أفريل 2019، بإيداع ملفيهما لدى مصالح رئاسة الحكومة، بشكل منفصل، للإعلان عن القيادة الجديدة لحركة نداء تونس.
يُذكر أن مجموعتين من نداء تونس عقدتا انتخابات متزامنة بكل من الحمامات والمنستير، لانتخاب رئيس اللجنة المركزية المنبثقة عن أشغال المؤتمر الإنتخابي للنداء.
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