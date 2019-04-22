منوبة: المجلس العلمي بكلية الآداب بمنوبة يدعو وزارة التعليم العالي إلى رفض قرار وزارة التربية حول الكاباس

Lundi 22 Avril 2019



وات

- دعا المجلس العلمي بكلية الاداب والفنون والانسانيات بمنوبة، اليوم الاثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى رفض قرار وزارة التربية حول مناظرة الكاباس وبعث شعبة الاجازة وماجستير التربية والتعليم والاقتصار في الانتداب على خريجي هذه الشعبة والذي تسبب في تردي المناخ الجامعي داخل كليات الاداب والعلوم الانسانية بكامل جهات الجمهورية.وشدّد في بيان أصدره عقب اجتماع استثنائي التأم اليوم بحضور أعضاء المجلس، وممثلي الطلبة والادارة، ونقابة الاساتذة، للنظر في وضع الكلية في ظلّ استمرار اضراب الطلبة منذ 4 افريل الجاري، على ضرورة التوقف عن المشاريع المرتجلة والمسقطة والعودة الى الهياكل العلمية البيداغوجية في كل ما له صلة بالتعليم والبحث العلمي.وعبّر المجلس عن مساندته طلبة الكلية في تحركاتهم المدافعة عن حقوقهم المشروعة، مندّدا بكل اشكال العنف التي طالتهم وداعيا الوزارة الى التعامل مع منظوريها بمن فيهم الطلبة بناء على القيم، والى الدفاع عن حق الجامعة والجامعيين في الاشراف العلمي والبيداغوجي على كل برامج التكوين والاشهاد وفي تأطيرها.وأبدى المجلس استعداد الكلية للدفاع بكل الاشكال عن الاداب والفنون والانسانيات، داعيا في الاطار الى ضرورة إيلاء تلك الاختصاصات ما تستحق من عناية وأهمية لما لها من دور في تكوين الكفاءات الوطنية وفي صناعة العقول وبناء الشخصية المتوازنة.من جانبهم، أعرب الاساتذة بالكلية عن استئناف الدروس فور تعليق الاضراب أو رفعه، والعمل من اجل انجاز الامتحانات وانجاح السنة الجامعية، هذا وقد تواصل اجتماع ممثلي الطلبة عشية اليوم بالتنسيق للتشاور حول الاضراب واقرار مواصلته من عدمه وذلك الى حين امضاء محضر جلسة في الغرض مع وزارة الاشراف، حسب ما ذكره احد اعضاء المكتب الفدرالي فاطمة البحري بالاتحاد العام لطلبة تونس في كلية الآداب منوبة ، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.يذكر أن وزير التربية حاتم بن سالم قد نفى الاثنين 15 افريل المنقضي في تصريح في البرلمان اصدار أي قرار بإلغاء مناظرة الكاباس، وكذبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدورها في بيان توضيحي أصدرته الأسبوع المنقضي إلغاء مناظرة هذه المناظرة، مؤكدة أنّه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حول مشروع إحداث شهادة في التربية والتعليم للمرحلة الثانوية.