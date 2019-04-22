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تطورات الأوضاع في ليبيا محور لقاء وزير الخارجية بسفير فرنسا في تونس

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - مثلت تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في هذا البلد الشقيق محور اللقاء الذي جمع الاثنين 22 أفريل 2019 بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي بسفير فرنسا بتونس أوليفيي بوافر دارفور الذي كان مرفوقا بسفيرة فرنسا بطرابلس Béatrice le Fraper du Hellen .

وجدد الوزير بالمناسبة تأكيد حرص بلادنا على التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، منبها إلى مخاطر توسع نطاق الصراع الدائر حاليا خاصة في محيط العاصمة طرابلس واستدامته، مما يشكل خطرا حقيقيا على أمن ليبيا ودول الجوار الليبي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا عموما .


وشدد الوزير في هذا الصدد على أنه لا يمكن التوصل إلى حل للأزمة الليبية بالاعتماد على الوسائل العسكرية، داعيا مختلف الأطراف الليبية إلى تقديم تنازلات متبادلة لتجنيب بلادهم مزيد الانزلاق نحو الفوضى والدمار.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق على المستويين الثنائي ومتعدد لبحث سبل إنهاء النزاع العسكري وإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

  
  
     
  
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