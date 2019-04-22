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كاتب الدولة للدبلوماسية الإقتصادية يترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال منتدى الأعمال التونسي التركي

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - ترأّس كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية السيد حاتم الفرجاني الاثنين 22 افريل 2019 ، رفقة كل من نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا Çetin Ali Dönmez التركي، ونائب وزيرة التّجارة Rıza Tuna Turagay التركيين، منتدى الأعمال التونسي التركي المنعقد في اسطنبول.

وأشاد كاتب الدولة في افتتاح المنتدى الذي تم تنظيمه بالشّراكة بين كل من سفارة تونس بأنقرة والقنصلية العامة باسطنبول ووكالة النهوض بالإستثمار الخارجي ومركز التجارة العالمي باسطنبول، بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون التونسية التركية، مؤكدا حرص تونس على تطويرها وتوسيع مجالاتها في ضوء الامكانيات الهامة المتوفرة في كلا البلدين.


كما استعرض الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية لإنجاح الانتقال الاقتصادي، والإصلاحات القطاعية والهيكلية التي تمّ إتخاذها لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار، داعيا رجال الأعمال الأتراك إلى المشاركة في منتدى تونس للاستثمار المزمع عقده بتونس خلال شهر جوان 2019 ، والذي من شأنه أن يؤسس لشراكات جديدة مع نظرائهم التونسيين، في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف مع البلدان الإفريقية جنوب الصحراء.

وأجرى كاتب الدولة على هامش المنتدى سلسلة لقاءات مع كل من نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا ونائب وزيرة التجارة التركيين ونائب رئيس غرفة التجارة باسطنبول، خصصت لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين واستكشاف آفاق إرساء علاقات شراكة مع دول القارة الافريقية.
يذكر أن الوفد التونسي المشارك في المنتدى ضم ممثلين عن كل من وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT) وعددا من رجال الأعمال.

  
  
     
  
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