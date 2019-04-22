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انطلاق العمل بالبطاقة الالكترونية ''لاباس'' للخدمات الصحية سينتفع بها حوالي 3,2 مليون تونسي

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بمقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" بالضاحية الشمالية للعاصمة اشارة انطلاق العمل بالبطاقة الالكترونية "لاباس" والتي ستمكّن حاملها من التمتّع بمختلف الخدمات الصحية وسينتفع بها حوالي ثلاثة ملايين ومائتي ألف مضمون اجتماعي.

وأكد رئيس الحكومة في تصريح اعلامي أن هذه البطاقة ستقلص من تنقل المواطن لمكاتب الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتساهم في تطوير منظومة التأمين الصحي عبر تدعيم الحوكمة ومقاومة الفساد مما سيساهم في توفير مداخيل إضافية بحوالي 100 مليون دينار عبر مكافحة التصاريح المغلوطة والمزبفة ومقاومة تهريب وسرقة الأدوية.


واعتبر يوسف الشاهد أن هذه المنظومة المتطورة التي تستعملها أغلب الدول المتقدمة تأتي في إطار برنامج متكامل لرقمنة الادارة التونسية وتطويرها داعيا كل التونسيين للتسجيل في هذه المنظومة قبل شهر نوفمبر 2019.

كما عرج رئيس الحكومة بالمناسبة على المنظومة الالكترونية المخصصة للعائلات المعوزة "بطاقة الامان الاجتماعي" والتي ستنطلق في هذا الاسبوع والتي تصب بدورها في إطار برامج تعصير الإدارة ورقمنتها وتدعيم الحوكمة وتقليص التعامل بالوثائق الورقية.

  
  
     
  
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