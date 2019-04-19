أعوان الحرس البحري بميناء صفاقس يحجزون 30 سمكة تن أحمر زنة 1200 كلغ اجمالا

Vendredi 19 Avril 2019
وات - حجز أعوان مركز الحرس البحري بميناء الصيد البحري بصفاقس، 30 سمكة تن احمر بوزن جملي يساوي 1200 كلغ، وذلك في اطار مجهودات التصدي للصيد العشوائي وخاصة صيد التن الأحمر الخاضع للتراتيب والقوانين المضبوطة من طرف المنظمة الدولية لصون التنيات.
وأفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ، الجمعة، أنّه تمّ إيداع المحجوز في مخازن بسوق الجملة المعدّة للتّصدير الراجع بالنظر لشركة "الاخلاص".
كما تبين الوزارة أنه تم التحري في الموضوع وتحديد مركب الصيد المخالف وتحرير محضر في الغرض.
يذكر انه وزير الفلاحة كشف في مارس 2018، انه تم منح حصّة إضافية لتونس تقدر ب121 طنا من سمك التن الأحمر بالنسبة لسنتي 2019 و2020 تتوزع على التوالي إلى 56 طنا و65 طنا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حصّة تونس من صيد التن الأحمر في البحر الأبيض المتوسّط بلغت 1791 طنا سنة 2017.
وتقوم اللجنة الدوليّة لحماية التنيّات في المحيط الأطلسي المعنية بتحديد هذه الحصص الخاصّة بكلّ بلد.
وأفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ، الجمعة، أنّه تمّ إيداع المحجوز في مخازن بسوق الجملة المعدّة للتّصدير الراجع بالنظر لشركة "الاخلاص".
كما تبين الوزارة أنه تم التحري في الموضوع وتحديد مركب الصيد المخالف وتحرير محضر في الغرض.
يذكر انه وزير الفلاحة كشف في مارس 2018، انه تم منح حصّة إضافية لتونس تقدر ب121 طنا من سمك التن الأحمر بالنسبة لسنتي 2019 و2020 تتوزع على التوالي إلى 56 طنا و65 طنا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حصّة تونس من صيد التن الأحمر في البحر الأبيض المتوسّط بلغت 1791 طنا سنة 2017.
وتقوم اللجنة الدوليّة لحماية التنيّات في المحيط الأطلسي المعنية بتحديد هذه الحصص الخاصّة بكلّ بلد.
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