صفاقس: تنظيم الصالون الدولي للخدمات البترولية والطاقة بالتزامن مع فعاليات صالون البيئة والصحة والسلامة المهنية

Jeudi 18 Avril 2019



وات

- تنتظم الدورة السّادسة لصالون الخدمات البتروليّة والطاقة من 23 إلى 26 أفريل بفضاء معرض صفاقس الدولي، وتتزامن فعاليات هذه الدورة مع الصالون الدولي الأول للبيئة والصحة والسلامة المهنية، نظرا لارتباط القطاعين وتكاملهما، وذلك وفق ما تم الإعلان عنه، خلال ندوة صحفية، انتظمت، يوم أمس الإربعاء، بفضاء معرض صفاقس الدولي، لتسليط الضوء على التظاهرتين.وسيشارك في صالون الخدمات البترولية والطاقة، الذي سيقام تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، 72 عارضا من بينهم 70 مشاركة وطنية، ومشاركتين أجنبيتين من فرنسا بصفة مباشرة و50 مشاركة أجنبية غير مباشرة من كل من أنقلترا وهولندا وأمريكا وإسبانيا وفرنسا وايطاليا والدنمارك والسويد والصين وتشيكيا وبلونيا وكندا.وتتضمّن الدورة الحاليّة لصالون الخدمات البترولية والطاقة تنظيم منتدى علمي على مدى أربعة أيام، بهدف عقد الصفقات وإبرام الشراكات وعقود الشغل والمناولة، فضلا عن عرض أحدث التقنيات والابتكارات التي تخص قطاع الطاقة.وسيتم بالتوازي مع فعاليات هذا المعرض، تنظيم الدورة الأولى للصالون الدولي للبيئة والصحة والسلامة المهنية، بالفضاء ذاته، نظرا للارتباط الوثيق بين المجالين، في سبيل تعميم الفائدة بين المستثمرين في هذين القطاعين المتشابكين والمتلازمين.وسيتم افتتاح الصالون الدولي الأول للبيئة والسلامة المهنية، الذي ينتظم تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعمليّة بيضاء سيؤمنها فريق الاستجابة للكوارث للهلال الأحمر التونسي تقوم على "عدم استعمال معدات السلامة أثناء العمل أدى إلى سقوط عامل وبعض المعدات من أعلى "السقالة" لينجر عنه اصابة عمال آخرين... ".وسيشهد الصالون الدولي للبيئة والصحة والسلامة المهنية، في دورته الأولى، 45 مشاركات وطنية على غرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومعهد الصحة والسلامة المهنية ومجمع طب الشغل ومركز تونس الدولي لتكنلوجيا البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات والهلال الأحمر التونسي، بالإضافة إلى 5 مشاركات أجنبية غير مباشرة من قبل شركات كبرى مختصة في المجال.كما يتضمن برنامج هذا الصالون، منتدى علمي سيتناول بالخصوص إدارة المخاطر المهنيّة والوقاية في الصحة والسلامة المهنية ومائدة مستديرة حول التكوين والبحث في مجال الصحة والسلامة المهنية.