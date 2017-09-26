Radio Babnet Tunisie  On Air: Aziza Jalel - Mestaniyak  
Economie

أعوان النظافة بمطاري النفيضة والمنستير ينفذون اضرابا عن العمل و شركة TAV توضح

Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - ينفذ عمال وعاملات النظافة بمطار النفيضة-الحمامات الدولي وكذلك بمطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير، اضرابا حضوريا عن العمل أيام 25 و26 و27 سبتمبر الجاري، وذلك للمطالبة بإصلاح بطاقة الخلاص التي يقل فيها الاجر الأساسي عن الاجر الأدنى المضمون والزيادة في الأجور، وفق ما ذكره الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قاسم الزمني لمراسل (وات) بالجهة، الذي أوضح ان "الاجر الأساسي المضمن في بطاقة الخلاص اقل من الاجر الأدنى المضمون، بما قيمته 72 دينارا".

ومن جهتها بينت شركة"TAV TOS" في بلاغ تلقى مكتب (وات) بسوسة نسخة منه اليوم الثلاثاء أن "أعوانها وخلافا لما يدعيه المضربون، يتقاضون أجرا جمليا يفوق الأجر المضمون المطبق في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط بإتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة" وعبرت الشركة في ذات البلاغ عن استعدادها "تطبيق احكام الأمر الحكومي عدد 670 لسنة 2017 بتاريخ 5 جوان 2017 المتعلق بالترفيع في أجور عمالها"، مذكرة انها "عبرت عن ذلك مرارا من خلال الاجتماعات التي تم عقدها في الغرض".


ودعت الشركة في بلاغها كل عمالها إلى "عدم الانسياق وراء التأويلات الخاطئة والمغرضة للقوانين السارية والرجوع في كل الأحوال للحوار وذلك حرصا على استمرارية الشركة والوفاء بتعهداتها التعاقدية تجاه مشغل المطارين من حيث مواصلة اسداء خدماتها".
عماد/باشا

Publié le:2017-09-26 15:38:03

  
  
  
  
cadre-15773140922bf266be5149a9e31b650b-2017-09-26 15:38:03





0 de 0 commentaires pour l'article 148229



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12696,9

  • (25 sept)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 2,92075 DT        1$ =2,43940 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 sept)   925,2 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab






Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148229 267|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires