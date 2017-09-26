أعوان النظافة بمطاري النفيضة والمنستير ينفذون اضرابا عن العمل و شركة TAV توضح

ومن جهتها بينت شركة"TAV TOS" في بلاغ تلقى مكتب (وات) بسوسة نسخة منه اليوم الثلاثاء أن "أعوانها وخلافا لما يدعيه المضربون، يتقاضون أجرا جمليا يفوق الأجر المضمون المطبق في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط بإتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة" وعبرت الشركة في ذات البلاغ عن استعدادها "تطبيق احكام الأمر الحكومي عدد 670 لسنة 2017 بتاريخ 5 جوان 2017 المتعلق بالترفيع في أجور عمالها"، مذكرة انها "عبرت عن ذلك مرارا من خلال الاجتماعات التي تم عقدها في الغرض".
ودعت الشركة في بلاغها كل عمالها إلى "عدم الانسياق وراء التأويلات الخاطئة والمغرضة للقوانين السارية والرجوع في كل الأحوال للحوار وذلك حرصا على استمرارية الشركة والوفاء بتعهداتها التعاقدية تجاه مشغل المطارين من حيث مواصلة اسداء خدماتها".
عماد/باشا
Publié le:2017-09-26 15:38:03
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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